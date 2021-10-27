قوات الجيش اليمني تتقدم في مواقع عدة بمأرب والحوثيون يعلنون السيطرة على الجوبة وجبل مراد

قال الناطق باسم الجيش اليمني عبده مجلّي إن قوات الجيش حققت التقدم والسيطرة في مواقع عدة جنوب محافظة مأرب، في حين أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين سيطرة الجماعة على مديريتي الجوبة وجبل مراد.

وأوضح مجلّي -في إيجاز صحفي- أن مدفعية الجيش دمّرت آليات وأطقما قتالية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مناطق مُراد، وحَريب، والجوبة، في حين دمّر طيران التحالف مخازن أسلحة وعربات مدرعة وتعزيزات عسكرية للحوثيين.

وأكد الناطق باسم الجيش سقوط عشرات المقاتلين الحوثيين بين قتيل وجريح، فضلا عن القبض على قيادات ميدانية.

وفي الجهات الغربية لمحافظة مأرب، قال إن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة في العناصر والعتاد في جبهتي صرواح والمشجح.

في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين سيطرة الجماعة على مديريتي الجوبة وجبل مراد جنوبي محافظة مأرب.

وكانت وسائل إعلام تابعة للجماعة قالت إنهم دخلوا مديرية جبل مُراد بعد اتفاق مع الأهالي.

وقال مصدر قبلي إن الاتفاق ينص على تجنيب المديرية القتال، من دون أي تعليق من الحكومة اليمنية حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى استمرار المواجهات بين قوات الجيش مدعومة برجال القبائل من جهة، والحوثيين من جهة أخرى في مديرية الجوبة، كما أعلن التحالف شنّ غارات استهدفت تجمعات الحوثيين هناك.