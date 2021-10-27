التحالف يعلن تدمير مسيرتين مفخختين جنوب غربي السعودية

أعلن التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن، في بيانين منفصلين، نشرتهما وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أنه اعترض ودمر مسيرتين مفخختين تم إطلاقهما باتجاه السعودية.

وأفاد التحالف، في البيان الأول، أنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية، دون تفاصيل أخرى.

وأوضح، في البيان الآخر، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة حاولت استهداف مدينة نجران جنوب غربي المملكة.

#عاجل #التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) October 26, 2021

‏‎وأضاف التحالف: سنتعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين، الذين سبق أن هاجموا السعودية بشكل متكرر، حول بياني التحالف.

‎واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات التي خلف بعضها ضحايا مدنيين.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.