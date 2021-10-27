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سياسة|تركيا

خلال قمة مرتقبة بينهما في غلاسكو.. أردوغان وبايدن يبحثان ملف مقاتلات "إف-35"

أردوغان يجلس وسط صحفيين أتراك داخل الطائرة الرئاسية (وكالة الأناضول)
27/10/2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيلتقي نظيره الأميركي جو بايدن على هامش قمة المناخ المقررة بمدينة غلاسكو في أسكتلندا المقررة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وأن ملف طائرات "إف-35" (F-35) سيكون البند الأهم في المحادثات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان التي زارها أمس الثلاثاء.

وأضاف الرئيس التركي "بالطبع سيكون ملف طائرات إف-35 البند الأهم لدينا في هذا الاجتماع، فهناك دفعة سددناها قدرها مليار و400 مليون دولار (في إطار برنامج الإنتاج)". ولفت إلى وجود حاجة لمناقشة طبيعة الخطة الأميركية المتعلقة بإعادة هذه الدفعة إلى تركيا.

وتستضيف غلاسكو الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وحول موضوع السفراء العشرة في أنقرة، قال أردوغان إن "الخطوة التي اتخذناها ليست استعراضا للقوة تجاه أحد، وإنما تعني فقط أن السفراء في تركيا لا يمكنهم التدخل في شؤونها الداخلية".

وأضاف على السفراء العاملين في تركيا معرفة عواقب الأمور جيدا، وكل من لا يعلم ذلك قمنا بتذكيره بالمادة 41 من اتفاقية فيينا.

وفي تعليقه على عناوين الصحف الأميركية في هذا الإطار، قال الرئيس التركي "أنا في موقف هجومي، ولا يوجد في قاموسي كلمة تراجع أبدا".

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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