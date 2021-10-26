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سياسي|سياسة|فلسطين

واشنطن تكذب رواية إسرائيل بشأن وسم مؤسسات فلسطينية بالإرهاب

برايس: سنطلب من تل أبيب توضيح الأسس التي اعتمدتها لتصنيف مؤسسات مدنية فلسطينية تنظيمات إرهابية (رويترز)
26/10/2021

قالت الإدارة الأميركية أمس الاثنين إن تل أبيب لم تبلغها مسبقا بعزمها على تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية منظمات إرهابية، مما يكذب رواية إسرائيلية بهذا الخصوص.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، ردا على سؤال بشأن إصرار تل أبيب على أنها أخطرت الولايات المتحدة قبل إدراج مؤسسات فلسطينية على أنها تنظيمات إرهابية.

وقال برايس "على حد علمنا، لم نتلق إخطارا دقيقا ومحددا بشأن تصنيفات وشيكة من هذا النوع".

ويوم الجمعة الماضي، كشفت الخارجية الأميركية للمرة الأولي عن أن الحكومة الإسرائيلية لم تخطر واشنطن قبل تصنيف 6 منظمات فلسطينية غير حكومية منظمات إرهابية.

وأوضح برايس حينها أن واشنطن ستطلب من تل أبيب توضيح الأسس التي اعتمدتها لتصنيف منظمات مدنية فلسطينية تنظيمات إرهابية.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية -يوم الجمعة الماضي- إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية عن القانون، بذريعة ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية -على موقعها الإلكتروني- إن القرار صدر عن وزارة العدل الإسرائيلية.

وأضافت أن القرار يشمل مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان، ومركز بيسان، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل- فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن القرار صنّف هذه المؤسسات على أنها ذراع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وتصنف إسرائيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة إرهابية.

وكانت إسرائيل قد حظرت على مدى سنوات، عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

المصدر : وكالة الأناضول
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