جدل في مصر بعد قرار الرئيس السيسي عدم مد حالة الطوارئ

القاهرة- جدل كبير أثاره قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوقف عن تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ سنوات، وهو الجدل الذي طغى على الفرحة المنتظرة من القرار.

ورغم ترحيب أغلبية بالقرار سواء أكانوا مؤيدين أو معارضين، فإنهم اختلفوا حول قيمته الحقيقية على أرض الواقع، ومدى تأثيره على الوضع السياسي والأمني في مصر، سواء فيما يخص المعتقلين الذين يخضعون بالفعل للمحاكمة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، أو فيما يخص المرحلة المقبلة من مستقبل البلاد.

ومساء أمس الاثنين، أعلن السيسي عدم تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ سنوات، وقال في تدوينة على فيسبوك "باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".

فرحة المؤيدين

عدد كبير من مؤيدي النظام المصري عبروا عن سعادة بالغة بالقرار، الذي يدشن مرحلة جديدة من الوضع الأمني في البلاد، ويعلن بوضوح مدى الاستقرار الذي تعيشه مصر في ظل حكم السيسي، بحسب وصفهم.

كما أشاد عدد كبير من المسؤولين والبرلمانيين والصحفيين المؤيدين بالقرار، الذي اعتبره عدد منهم بمثابة "إعلان الانتصار على الجماعات الإرهابية وأعداء الوطن"، كما أشار بعضهم إلى أن القرار ستكون له تأثيرات واسعة على الملف الاقتصادي، خاصة بما يمثله من طمأنة للمستثمرين حول العالم على الوضع في مصر.

كما حرصت شخصيات عربية على الإشادة بقرار الرئيس المصري عدم مد حالة الطوارئ، وتقديم التهنئة للشعب المصري على ما وصفوه بالإنجاز العظيم.

السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلادhttps://t.co/6uYzA0lfuX خطوة شجاعة و مبهجة …. تعزز الاستقرار .. و تشجع الاستثمار و السياحة … — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 25, 2021

قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطواريء يعكس جو الاستقرار وتراجع العمليات الارهابيه في البلاد ، ويفتح الطريق امام المزيد من الحريات في ظل الجمهوريه الجديده — مصطفى بكري (@BakryMP) October 25, 2021

صباح الخير لاهل الخير❤

بصراحه اعلان الغاء حاله الطورائ بالبلاد

دى خطوة كويسه جدا حاجه بجد تحس تدينى للمواطن قميه مش زى الاول معلش سورى امين شرطى رخم يرخم على اى مواطن وحجه قانون الطوارئ بصراحه قرار يستحق الاشاده واول مره من ساعه الرئيس مسك البلد اقول فى حقه كلمه كويسه يستاهل — ❤🦅🔥 هنده نورى🔥🦅❤ (@noor_henda) October 26, 2021

السيسي سياسي مخضرم. لاحظ توقيت الغاء توقيت قانون الطواري وانت تفهم 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬👌🙏 https://t.co/YKDUJcbK88 — صابر وراضي 😭 (@tarq755233491) October 25, 2021

نبارك لجمهورية مصر العربية الشقيقة إعلان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ، خطوة تاريخية ورسالة إيجابية وقرار يطوي منعطفات التحديات الجسيمة ويدشن مرحلة تعزيز البناء والتنمية والازدهار. تحية مخلصة من الإمارات إلى مصر العزيزة. pic.twitter.com/5yVaPtrFuF — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 25, 2021

قرار بلا تأثير

في المقابل، ورغم ترحيبهم بالقرار، قلل نشطاء وحقوقيون من أهميته، معللين ذلك بأن كل النصوص الاستثنائية التي تبيح القبض والتفتيش والحبس دون التقيد بقانون الإجراءات الواردة في قانون الطوارئ، قد تم نقلها إلى قوانين أخرى ولا يتطلب تطبيقها إعلان حالة الطوارئ، أي أن "الإجراءات الاستثنائية المؤقتة أصبحت قانونية دائمة"، بحسب وصفهم.

وطالب عدد من النشطاء بقرارات أخرى تؤكد إنهاء حالة الطوارئ فعليا وليس ورقيا، على رأسها الإفراج عن المحبوسين احتياطيا منذ سنوات، ووقف المحاكم الاستثنائية، ورفع الحجب عن المواقع الصحفية والحقوقية المستقلة، ووقف الاتهامات المعلبة التي شاعت في السنوات الأخيرة مثل: إشاعة أخبار كاذبة، ومساعدة جماعات إرهابية على تحقيق أهدافها وغيرهما.

وذكر النشطاء أمثلة للقوانين التي تم سنها للإبقاء على حالة الطوارئ بشكل قانوني، ومنها قانون التظاهر، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية.

وفي هذا السياق، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن وقف تمديد العمل بحالة الطوارئ وقانونها لن يفضي إلى أي مساحات أرحب أو أكثر أمانا للمواطنين، كما لن يفضي أيضا إلى أي قدر ملحوظ من التحول الديمقراطي، حيث باتت البنية التشريعية المصرية، ولا سيما في السنوات اﻷخيرة، بنية استبدادية يعتمد التجريم والعقاب فيها على عبارات وألفاظ مطاطة وقابلة لتأويلات عدة.

وأشار بيان للشبكة الحقوقية، إلى ما وصفها بـ "صلاحيات شديدة التوسع منحت للأجهزة اﻷمنية فرصة أن تنأى بأفرادها عن المحاسبة، حتى لو كان اﻷمر متعلقا بقتل الناس، طالما أشهرت في وجوهنا لافتة محاربة الإرهاب والتطرف".

قانون الطوارئ استخدمه نظام مبارك لتبرير ممارساته الاستثنائية في احتجاز المعارضين بعيدا عن سلطة القضاء. أما الآن فكل الانتهاكات تُقنن عبر السلطة القضائية التي تحولت إلى أداة تنفيذية. ولا يوجد محتجز واحد حاليا تحت بند قانون الطوارئ. فعدم تجديد حالة الطوارئ لا تغير من المشهد. — أحمد مولانا (@amawlana84) October 25, 2021

خدعوك فقالوا أنهم ألغوا #قانون_الطوارئ لكن الواقع يقول أن النصوص الاستثنائية التى تبيح القبض والتفتيش والحبس دون تقيد بقانون الإجراءات الجنائية تم نقلها لقوانين اخرى لا تتطلب وجود حالة الطوارئ مثل قانوني مكافحة الارهاب والكيانات الإرهابية.

وإلا كيف سيملأ السيسي مجمع سجونه الجديد؟ pic.twitter.com/GFnZ5gAlhY — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) October 25, 2021

انا لغيت حالة الطوارئ ، و سيبتلكم قانون الحبس الاحتياطي وقانون الارهاب pic.twitter.com/0rCQjDsLpC — المعلم بيومي (@igi_5555) October 26, 2021

أنهى السيسي حالة الطوارئ نظريا، لكن عمليا هناك الكثير من التشريعات والممارسات التي طبعت حالة الاستثناء الأمني في #مصر في السنوات الماضية ومن الصعب تخيل حدوث أثر إيجابي لإلغاء حالة الطوارئ في ظل تلك الممارسات والقوانين التي تأبد فعليا حالة الطوارئ بشكل غير معلن. تعليقي بالتفصيل👇 pic.twitter.com/PXx8DygCLc — Amr Magdi (@ganobi) October 25, 2021

تأثيرات القرار

وحول تأثير القرار على القضايا المنظورة أمام محاكم الطوارئ، ثار جدل بين محامين حول استمرار محاكم أمن الدولة طوارئ في نظر القضايا التي بدأت في نظرها بالفعل، فبينما رأى البعض أن إلغاء الطوارئ يعني انتقال تلك القضايا إلى المحاكم العادية، رأى آخرون أن الأمر يتعلق فقط بالقضايا الجديدة.

من جهتها، رحبت منظمة العفو الدولية بقرار مصر عدم تمديد حالة الطوارئ المعلنة منذ 2017، ودعت عبر حسابها على "تويتر" لإطلاق سراح الأشخاص الذين حُكم عليهم أو مَن هم قيد المحاكمة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ بسبب ممارستهم لحقوقهم، وإعادة محاكمة أولئك الذين حُكم عليهم بالإعدام.

ونشرت المنظمة الدولية في تغريدتها صور الرباعي، عبد المنعم أبو الفتوح، وهدى عبد المنعم، وعلاء عبد الفتاح، وعائشة خيرت الشاطر، كأبرز الذين يخضعون للمحاكمة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ.