الشيخ تميم يفتتح مجلس الشورى المنتخب ويعدّد إنجازات قطر خلال العامين الماضيين

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء أعمال مجلس الشورى المنتخب، وتحدث في كلمة بهذه المناسبة عن العديد من الأهداف والإنجازات التي حققتها بلاده خلال العامين الماضين.

وأمام أول مجلس تشريعي منتخب، قال الشيخ تميم "إننا ندرك جميعا أهمية هذه اللحظة التاريخية التي نشهد فيها اكتمال المؤسسات التي نص عليها الدستور بإنشاء السلطة التشريعية المنتخبة إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائية".

وخاطب أعضاء المجلس "كما أني واثق من أنكم تدركون عظم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم لدى قيامكم بمهامكم التشريعية، وترسيخ التعاون مع مجلس الوزراء تحقيقاً للمصالح العليا للبلاد".

ونوه بحسن سير العملية الانتخابية والتنظيم المحكم المتميز، والأجواء الحضارية التي سادت فيها.

الأمن الغذائي والاستثمار

في شأن اقتصادي، قال الأمير إن قطر "نجحت خلال العام السابق وهذا العام فـي تحقـيق عدد مـن الأهداف؛ ففي مجال الأمن الغذائي خطونا خطوات كبيرة نحو الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذائية نتيجةً للمبادرات التي تقوم بها الدولة، لدعم إنتاج هذه السلع وتسويقها. كما جرى تسهيل عمليات الإنتاج والاستيراد وتعزيز الطاقة التخزينية عموما، وضمان تخزين السلع الإستراتيجية"

وأضاف أنه "أجريت التعديلات التشريعية لتسهيل المعاملات التجارية، وتعزيز المنافسة، وحماية المستهلك، وتشجيع الاستثمار الصناعي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من رأس مال بعض الشركات، ودعم تنافسية المنتجات الوطنية. وارتفعت مساهمة الصناعات المحلية إلى المرتبة الرابعة في الناتج المحلي الإجمالي".

وفي مجال القطاع المالي والمصرفي، قال أمير قطر إنه "رغم الهزات العالمية والإقليمية في السنوات الماضية، فقد أظهر هذا القطاع تماسكا في مواجهتها؛ وتمكن مصرف قطر المركزي من الحفاظ على نمو الاحتياطيات الدولية، والمحافظة على سعر صرف الريال القطري. وحافظت قطر على ترتيبها الائتماني المرتفع لدى المؤسسات الائتمانية العالمية وعلى النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها.





الإنسان والطاقة

أما في ما يتعلق بقطاع الطاقة، فأشار أمير قطر إلى أن "تغيير اسم قطر للبترول إلى قطر للطاقة يعكس مواكبة قطرية فعلية للتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة. وفي هذا المجال فإننا نعمل على صعيدين: الأول، زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتخفيض الانبعاثات الناجمة عن إنتاجه باستخدام أحدث التقنيات. والثاني: المساهمة في تطوير واستخدام الطاقة الشمسية"، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما خاصا بحماية البيئة.

وقال "نحن ماضون في جهودنا لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وإعداد الإستراتيجية الوطنية الثالثة لمدة 5 سنوات".

ومع التأكيد أنه لا جدال حول التقدم الذي حققته قطر في مجال البنى التحتية وعلى مستوى المؤسسات التعليمية والصحية، نبه الشيخ تميم إلى أن الحفاظ على هذه المنجزات لا يقل أهمية عن التفكير بتحقيق مبادرات جديدة، بل يفوقها أهمية.

وشدد أمير قطر على أن الإنسان هو الثروة الحقيقية "فلا يمكن فصل أية رؤية أو إستراتيجية وطنية عن هذه القضية، ولا الخوض في نجاحها أو فشلها دون التطرق بكل جدية إلى قضايا قيمية متعلقة بالهوية والانتماء، والالتزام بأخلاق العمل، وشعور المواطن بواجباته ومسؤولياته تجاه أسرته وجيرانه والمؤسسة التي يعمل فيها والمجتمع بشكل عـام".