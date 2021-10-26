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سياسة|قطر

أمير قطر يلتقي ولي العهد السعودي بالرياض ويبحثان تعزيز العلاقات

الشيخ تميم التقى ولي عهد دولة الكويت على هامش مشاركتهما بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض

لقاء الشيخ تميم ولي العهد السعودي على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في الرياض
الشيخ تميم (يسار) التقى ولي العهد السعودي خلال مشاركته بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في الرياض (الصحافة القطرية)
26/10/2021-|آخر تحديث: 26/10/202110:35 AM (مكة المكرمة)

التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة السعودية الرياض، وذلك خلال مشاركته في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر أمس الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة بين البلدين وآفاق دعمها وتطويرها لما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

كما التقى الشيخ تميم ولي العهد بدولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك على هامش مشاركتهما بقمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وفق ما أوردت الوكالة القطرية.

وعقدت أمس الاثنين قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في الرياض بمشاركة قادة بارزين من المنطقة والعالم، بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لتنفيذ الالتزامات البيئية المشتركة.

ومن أبرز محاور القمة سبل مواجهة أزمة تغير المناخ، وتحديات التحول في الطاقة، والفرص الاستثمارية الجديدة في الاقتصاد الأخضر، وفق الموقع الخاص بالقمة.

وأعلنت السعودية السبت الماضي إطلاق حزمة أولى من مبادرات نوعية للاقتصاد الأخضر (صديق للبيئة) باستثمارات قدرها 700 مليار ريال (186.9 مليار دولار).

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت المملكة عن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" لتحسين جودة الحياة عبر زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحييد الآثار الناتجة عن النفط وحماية البيئة.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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