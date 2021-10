الدبابات تحركت بالتزامن مع وساطة فيلتمان.. "انقلاب السودان" يثير موجة تساؤلات في واشنطن

واشنطن- استيقظت العاصمة الأميركية واشنطن -التي تفصلها 7 ساعات عن توقيت السودان المحلي- على أنباء ما وصفه المكوّن المدني في مجلس السيادة بـ"الانقلاب العسكري" في الخرطوم، بعد ساعات من لقاءات مكوكية جمعت المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان بقادة الجيش والحكومة السودانية.

وقال الخبير بمجموعة الأزمات الدولية مايكل وحيد حنا، إن توقيت الانقلاب -بعد هذه اللقاءات خاصة- يثير تساؤلات كثيرة، ويدفع بالبعض للتشكيك في طبيعة الدور الأميركي في السودان.

وقال حنا في تغريدة له بموقع تويتر "كانت مخاوف الولايات المتحدة بشأن اتجاه الأحداث واضحة، ولكن يبدو جليا أن الجهود الدبلوماسية الأميركية لم تؤثر على الجيش السوداني، ويبرز ذلك من توقيت الانقلاب، بعد يوم واحد فقط، مما سيثير تساؤلات حول ضمانات من دول إقليمية أخرى".

US concerns about the direction of events have been clear, but US diplomatic efforts have obviously not impacted the Sudanese military. That is further highlighted by the timing of the coup, only a day later. Will raise questions about assurances from other regional countries. https://t.co/iXsymtleTc

