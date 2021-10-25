Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|لبنان

مخابرات الجيش اللبناني تعلن انتهاء التحقيقات في أحداث بيروت

Explosion in Beirut: Deadly Gunfire Erupts After Investigating Judge Issues Arrest Warrant
سقط 7 قتلى وعدد من الجرحى في اشتباكات الطيونة الدامية (غيتي)
25/10/2021

قال الجيش اللبناني -في موقعه على الإنترنت اليوم الاثنين- إن مديرية المخابرات انتهت من التحقيقات في أحداث العنف التي شهدتها بيروت، وأحالت ملف المقبوض عليهم إلى النيابة العامة العسكرية.

وكان 7 من أنصار حزب الله اللبناني وحليفته حركة أمل قد لقوا حتفهم في 14 أكتوبر/تشرين الأول، عندما تعرضوا لإطلاق نار، في أسوأ أحداث عنف تشهدها بيروت خلال نحو 10 سنوات.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ووسائل إعلام محلية، أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ادعى على 68 شخصا في أحداث الطيونة، بينهم 18 موقوفا.

ويواجه المتهمون في الملف -وفقا لذات المصدر- عدة اتهامات، أبرزها إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، والقتل والحض على الاقتتال، وحيازة واستعمال أسلحة حربية غير مرخصة، والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة.

وطلب عقيقي استجواب الموقوفين وإصدار المذكرات اللازمة بحقهم (دون ذكر انتمائهم السياسي)، بحسب المصدر ذاته.

وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اندلعت مواجهات مسلحة في شارع الطيونة بين منطقتي الشياح (ذات الأغلبية الشيعية) وعين الرمانة- بدارو (ذات الأغلبية المسيحية)، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.

وبدأت الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال مظاهرة نظمها مؤيدون لجماعة حزب الله وحركة أمل، للتنديد بقرارات القاضي طارق بيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وعقب الأحداث الدامية التي استمرت 5 ساعات، وجّه مسؤولون في حزب الله وحركة أمل اتهامات لحزب القوات اللبنانية بتنفيذ كمين مسلح ضد المتظاهرين المؤيدين للجماعتين، وهو ما نفاه الأخير.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

من برنامج: ما وراء الخبر

على خلفية أحداث الطيونة وتحقيقات المرفأ.. ماذا تخفي مواجهة الخصوم للبنان الجريح؟

تعارضت آراء ضيفي حلقة “ما وراء الخبر” بشأن نظرتهما إلى أسباب الأزمة السياسية والأمنية التي يتخبط فيها لبنان، وقراءتهما لأحداث منطقة الطيونة ببيروت، التي تسببت في مواجهة بين حزب الله وحزب “القوات”.

مباحثات نجيب ميقاتي مع قادة أوربيين بميونيخ تركزت على تداعيت الأزمة السورية على لبنان. الجزيرة نت

الأمن مستتب في بيروت.. ميقاتي: لا جلسة حكومية قبل حل مشكلة أحداث الطيونة

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن الوضع الأمني في بيروت مستتب، وإنه لن يدعو إلى عقد جلسة للحكومة قبل إيجاد حل للمشكلة التي أدت لمقتل 7 أشخاص في اشتباكات مسلحة بمنطقة الطيونة الخميس الماضي.

Published On 18/10/2021
Lebanese hold funerals for killed in Beirut clashes

لبنان.. وزير الدفاع يتحدث عن ملابسات اندلاع اشتباكات الطيونة والبطريرك الماروني يدعو "لتحرير" القضاء من التدخلات

قال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم إن ما حدث مؤخرا في منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت لن يتكرر، مؤكدا أن القوى الأمنية منتشرة وأنه لا تطورات مرتقبة للاشتباكات التي أودت بحياة 7 أشخاص.

Published On 17/10/2021
المزيد من سياسة

جدل في مصر بعد قرار الرئيس السيسي عدم مد حالة الطوارئ

الغانم رئيسا لأول مجلس شورى منتخب في قطر وانتخاب سيدة نائبا له

البرهان: حمدوك معي في البيت وتحركنا لوأد الفتنة ولن نسمح لأي مجموعة أيديولوجية بالسيطرة على البلاد

مؤتمر صحفي ل عبد الفتاح برهان

وزير الري المصري: أكثر من ثلث دلتا النيل معرض للغرق بسبب التغيرات المناخية

الأكثر قراءة
logo

بريطانيا وفرنسا.. جذور الكراهية بين أهم قوتين في أوروبا

بعد تغريدة للسفارة الأميركية.. أزمة السفراء الغربيين في تركيا تدخل منعطفا جديدا

A picture taken on August 20, 2018 shows a general view of the US Embassy, in Ankara. - Gunshots were fired early on Augsut 20, 2018 at the US embassy in Ankara but caused no casualties, Turkish and American officials said, amid escalating tensions between the two NATO allies. Six shots were fired at the US embassy, the Ankara governor's office said, adding that three bullets hit the iron gate and window wall. The incident come as Ankara and Washington are locked in a bitter dispute over Turkey's detention of an American pastor on terror-related charges. (Photo by STR / AFP) (Photo credit should read STR/AFP via Getty Images)

بعد 37 سنة في السجن.. الإفراج عن جورج عبد الله لم يعد يحتمل التأخير

Deir Kifa, -, LEBANON : Protestors hold banners featuring Georges Abdallah during a demonstration to call for his release outside the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) French base on January 19, 2013 in the southern city of Deir Kifa. George Ibrahim Abdallah was sentenced to life imprisonment in France in 1984 for his part in the 1982 murders of two diplomats, Charles Robert Day, an American and Yacov Barsimantov, an Israeli, in Paris. AFP PHOTO MAHMOUD ZAYYAT

بلغت كلفتها مليونا و700 ألف دولار.. عراقية تتبرع بمدخراتها في الغربة لتبني مدرسة للبنات