قدر تكلفة غداء الأسرة بـ300 جنيه.. تصريح لمسؤول مصري يثير جدلا بمواقع التواصل

القاهرة- أثار تصور مسؤول مصري عن تكلفة وجبة غداء لأسرة مكونة من 4 أفراد وتحتوي على كيلو واحد من اللحوم إلى جانب بعض الأرز والخضروات والخبز، ردود فعل واسعة في الشارع المصري وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

ففي معرض إجابته عن تكلفة وجبة غداء واحدة، قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" ليلة الأحد، "تتكلف الوجبة نحو 300 جنيه" أي نحو 19 دولارا، وهو ما دفع المذيع أحمد موسى الذي يعد أحد أقرب الإعلاميين للسلطة للرد قائلًا: "يبقى الأسرة تأكل مرة واحدة في الشهر".

وفيما تبدو محاولة لتبني خطاب الشارع المتململ من غلاء أسعار الغذاء بشكل كبير، نشر موقع القناة المداخلة تحت عنوان "مواجهة قوية بين أحمد موسى ونائب وزير الزراعة عن ارتفاع الأسعار".

مواجهة قوية بين أحمد موسى ونائب وزير الزراعة عن ارتفاع الأسعار: وجبة الغداء لأسرة تتكلف 300 جنيه.. وموسى يرد : يعنى يأكلوا مرة واحدة فى الشهر#صدى_البلد #على_مسئوليتي pic.twitter.com/WPBO4R5wJm — صدى البلد (@baladtv) October 23, 2021

حديث المسؤول المصري عن تكلفة وجبة واحدة فقط في اليوم دون أي مصروفات أخرى تتعلق بالصحة والسكن والتعليم والمواصلات والترفيه إلى آخره دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى الإشارة إلى أن الرقم الذي ذكره نائب الوزير يعني أن الأسرة المصرية تحتاج دخلا لا يقل في المتوسط عن 9 آلاف جنيه شهريا من أجل وجبة واحدة، في حين أن الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه فقط (نحو 153 دولارا).

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2019-2020، يبلغ متوسط دخل الفرد السنوي في مصر نحو 17 ألف جنيه بالمناطق الريفية تنخفض في المدن إلى نحو 14 ألفا.

ولذلك فإن تصريحات نائب وزير الزراعة، بحسب عدد من المغردين والنشطاء، كشفت حجم الهوة بين المواطن العادي البسيط، والمسؤولين، وأثارت ردود فعل ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

نائب وزير الزراعة يقول إن وجبة الغداء لأسرة مصرية مكونة من 4 أفراد تتكلف في المتوسط 300 جنيه إذا احتوت على كيلو من اللحم، مؤكدا أن تصدير المنتجات الزراعية ليس سببا في ارتفاع الأسعار كم تنفق على وجبة الغداء يوميا؟#مرتضي_منصور pic.twitter.com/7G0sm5v3j8 — alkhatib (@alkhatib283) October 24, 2021

بعد تصريح لنائب وزير الزراعة أن متوسط تكلفة وجبة الغداء للأسر المتوسطة 300 جنيه.. كم تتكلف الوجبة لأسرتك؟ pic.twitter.com/kAF6wy1D2e — محمد على السواحلى (@MhdAli1954) October 24, 2021

مصراوي/ نائب وزير الزراعة:"وجبة الغداء بتكلف الأسرة 300 جنيه" وموسى يرد: "ياكلوا مرة واحدة في الشهر)

المشكله مش في تقدير نائب وزير الزراعه قد يكون مبالغ في تقديره المشكله في رد أحمد موسى المستفز حد يضربه على بوقه الراجل السخيف ده pic.twitter.com/e33U4DZ3Wu — sheren fadel (@LadyShere) October 23, 2021

وأشعلت التصريحات حسابات بعض المتفاعلين مع تكلفة الوجبة البالغة 300 جنيه، وبدأت عمليات الضرب والطرح والقسمة، وتبارى البعض في تقديم تصوره الشخصي عن التكلفة الشهرية والسنوية للوجبات والمصروفات والالتزامات.

وشهدت الفترة الماضية ارتفاعا واضحا في أسعار الكثير من السلع دفعت صحفا ومواقع إلى نشر موضوعات تتحدث عن أوصاف مثل "جنون الأسعار" و"قفزات جنونية" خصوصا فيما يتعلق بأسعار اللحوم والأسماك والبيض، حيث بلغت نسبة الزيادة بين 20 و30% خلال الأسابيع الماضية، انضافت إلى زيادات أخرى منذ مطلع العام الجاري.

وقفز سعر كيلو الدواجن الحية بالأسواق إلى 35 جنيها، بينما وصل سعر كيلو صدور الدجاج المخلي 100 جنيه، وسجل سعر طبق البيض نحو 60 جنيها في بعض المناطق.

وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء، بنحو 20 و30 جنيهًا خلال شهر، ليصل إلى نحو 160 جنيها في المناطق الشعبية تزيد إلى 180 جنيها في المناطق الراقية.

وفقا للحكومه و رسميا

وجبة الغذاء بتكلف الاسره ٣٠٠ جنيه

يعنى افطار و غذاء و عشاء ٦٠٠.

يبقى الشهر ب

٦٠٠× ٣٠ = ١٨٠٠٠

لسه بقى كهرباء و انتقال و علاج و ملابس و ايجار …الخ # الاخ شريف منير

اخبار الفقر ايه ؟

الله يخرب بيوتكم pic.twitter.com/hQhfvgo12L — 𝓓𝓻.𝓐𝓓 (@dondos1969) October 24, 2021

300 جنيه فى اليوم يعنى 9000 فى الشهر وجبة الغذاء فقط

فاذا اضفنا باقى الوجبات وفواتير المياه والكهرباء والغاز والمواصلات والملابس واحتياجات المنزل الاخرى مثل احتياجات النظافة

يبقى لازم الحد الادنى للإجور يبقى 18000

طبعا هذا بدون التعليم والصحة

كده كده هتموت سواء بالعلاج اوبدونه — Ahmed (@x9mTq4iPCUUXfJH) October 24, 2021

أنا الصراحة معنديش موضوع وجبة الغداء ده

لكن لو بـ٣٠٠ جنيه الوجبة الواحدة .. كدة أنا في حساب الحكومة لا باكل ولا بشرب ولا باخد مرتب https://t.co/Btgv2UHXe0 — Osama Al_Hassan (@official_Osama_) October 24, 2021

وحسب صحف محلية، فقد أرجع عدد من المسؤولين والتجار والمنتجين هذه الزيادات المتتالية في الأسعار إلى ارتفاع أسعار الغذاء والأعلاف عالميا 30%، وكذلك عمليات النقل، وتستورد مصر حوالي 80% من الذرة والفول الصويا المستخدمة في علف الدواجن والحيوانات.

كذلك ارتفعت أسعار الحبوب والسكر والدقيق والزيوت متأثرة بارتفاع الأسعار العالمية وزيادة تكاليف الإنتاج والشحن، وقال حسن الفندي عضو غرفة الصناعات الغذائية إن أسعار السكر تشهد زيادة كبيرة بنحو أكثر من 3 آلاف جنيه للطن، حيث ارتفع إلى نحو 1050 جنيها.

وكان وكلاء لعدد من شركات مطاحن الحبوب في مصر، صرحوا للجزيرة نت، بأن أسعار الدقيق في ارتفاع مستمر بشكل ملحوظ منذ أغسطس/آب الماضي، حيث قفزت بأكثر من 25%، ويتراوح سعر الطن ما بين 7 آلاف جنيه و9 آلاف جنيه للطن الواحد بحسب النوع والجودة.

غلاء مستمر

زيادة اعتماد مصر على الواردات الغذائية، وعدم الاكتفاء الذاتي، يجعلها عرضة لهزات قوية وتقلبات شديدة في الأسعار، وسوف يترتب على ارتفاع أسعار الغذاء ارتفاع فاتورة واردات الدول، بحسب تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية الدولية بنحو 45% خلال العامين الجاري والمقبل، منها 25% خلال العام الجاري، و20% خلال العام المقبل، ويعني ذلك زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية.

وانعكس ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالفعل على معدلات التضخم في مصر التي تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها، وزاد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بنسبة 8% لشهر سبتمبر/أيلول الماضي مقابل 3.3% للشهر ذاته من العام السابق 2020، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي محاولة لتهدئة الرأي العام وطمأنته، قالت الحكومة المصرية إنه لا صحة لوجود نقص في السلع الغذائية الأساسية بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية، مشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي.