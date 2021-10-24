Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|إيران

عقب أسابيع من التوتر.. أذربيجان تفرج عن سائقيْن إيرانيين وطهران تعدها خطوة لتصحيح "سوء التفاهم"

أفرجت أذربيجان الخميس الماضي عن السائقين اللذين أوقفتهما في سبتمبر/أيلول الماضي بتهمة عبور الحدود بشكل غير شرعي.

عبد اللهيان رأى أن إطلاق باكو سراح السائقيْن الإيرانيين خطوة تهيئ الظروف لتصحيح سوء التفاهم بين الجانبين (الأوروبية)
24/10/2021

أشاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بقرار السلطات الأذربيجانية إطلاق سراح السائقيْن الإيرانيين اللذين تم اعتقالهم قبل أسابيع في أذربيجان.

ووصف عبد اللهيان هذه الخطوة بـ"البناءة" التي يمكنها أن تهيئ الظروف لـ"تصحيح سوء التفاهم" بين طهران وباكو.

وأكد وزير الخارجية الإيراني -خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني جيحون بيراموف، أمس السبت- أن على البلدين أن يتخذا مواقف أكثر إيجابية، لافتا إلى أن طهران تشدد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع أذربيجان.

ويعد الاتصال الهاتفي بين عبد اللهيان بيراموف الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوعين.

ونقلت الخارجية الإيرانية عن وزير الخارجية الأذربيجاني قوله إن إطلاق سراح السائقين الإيرانيين وقرار الجهات المعنية الإيرانية وضع قوانين جديدة للنقل البري في المناطق الحدودية مع أذربيجان خطوة مشتركة من الجانبين لتصحيح سوء التفاهم بين البلدين.

وأفرجت أذربيجان الخميس الماضي عن السائقين اللذين أوقفتهما في سبتمبر/أيلول الماضي بتهمة عبور الحدود بشكل غير شرعي، في خطوة كانت من أسباب توتر العلاقات بين البلدين في الأسابيع الماضية.

وأكدت طهران وباكو الأسبوع الماضي أولوية "الحوار" في حل الخلافات المثارة بينهما في الآونة الأخيرة.

وكرر مسؤولون إيرانيون مؤخرا رفضهم أي تواجد لإسرائيل قرب حدودهم، في إشارة ضمنية إلى العلاقة الوثيقة -ومنها التعاون العسكري- بين باكو وتل أبيب.

وخرج التباين بين البلدين إلى العلن مع انتقاد الرئيس الأذري إلهام علييف مناورات عسكرية بدأتها إيران في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري في مناطق شمال غربي البلاد قرب الحدود مع بلاده.

وردّت الخارجية الإيرانية بتأكيد الحق "السيادي" في إجراء المناورات، مع التشديد على أن الجمهورية الإسلامية "لن تتسامح مع أي شكل من تواجد الكيان الصهيوني بالقرب من حدودها. وفي هذا المجال ستتخذ ما تجده مناسبا لأمنها القومي".

وبدأت أذربيجان فرض رسوم جمركية منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي على الشاحنات الإيرانية المتجهة إلى أرمينيا عند عبورها في أي أرض باتت تحت سيطرة قوات باكو، وذلك أعقاب النزاع بينها وبين يريفان في إقليم ناغورني قره باغ العام الماضي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع طائرة مُسيَّرة إسرائيلية من طراز ’هاروب‘
logo

سلاح إسرائيل على حدود طهران.. ماذا وراء التوترات بين أذربيجان وإيران؟

بينما تستمر التدريبات العسكرية على جانبَيْ الحدود بين إيران وأذربيجان، تزداد حِدَّة المعارك الكلامية بين البلدين على خلفية الأزمة المشتعلة.. فكيف بدأت الأزمة بين إيران وأذربيجان؟ ولماذا تصاعدت سريعا؟

Published On 7/10/2021

توتر متصاعد بين الجارتين.. إيران تحذر من أي وجود إسرائيلي بالقوقاز وأذربيجان تنفي وتؤكد احترامها حرمة الحدود

على وقع توتر متصاعد بين البلدين، عبرت إيران اليوم الاثنين عن رفضها أي وجود إسرائيلي في القوقاز مؤكدة أنها “لن تبقى مكتوفة الأيدي”، في حين نفت أذربيجان انتشار قوات لطرف ثالث مؤكدة احترامها حرمة الحدود.

Published On 4/10/2021
المزيد من سياسة

يواجه خطر السجن 15 عاما.. بدء محاكمة وزير الداخلية الإيطالي السابق بتهمة إعاقة رسو سفينة مهاجرين

Italy's Interior Minister Matteo Salvini gestures as he attends a news conference regarding the return of former leftist guerrilla Cesare Battisti, in Rome, Italy, January 14, 2019. REUTERS/Remo Casilli

حرب الزيتون.. الفلسطينيون يردون “بالفزعة” على “عصابات تدفيع الثمن” التي تستهدف أشجارهم

ثالث حادث من نوعه هذا العام.. مسلحون يهاجمون سجنا في نيجيريا ويطلقون مئات السجناء

Burnt vehicles are seen outside the Nigeria police force Imo state command headquaters after gunmen attacked and set properties ablaze in Imo State

أول زيارة منذ إلغاء الحكم الذاتي.. وزير الداخلية الهندي يصل كشمير وسط توتر متصاعد

الأكثر قراءة

“ما كان ينبغي أن أركب على الإطلاق”.. قصة سوري حوصر 4 سنوات في سفينة مهجورة

أربع سنوات في سفينة مهجورة.. عذابات بحار سوري تخلى عنه مالك السفينة- الصور من .la-croix.

بينهم ممثلو أميركا وفرنسا وألمانيا.. أردوغان يأمر بإعلان سفراء 10 دول “غير مرغوب فيهم” ويصفهم بأنهم “يفتقرون للباقة”

Turkish President Recep Tayyip Erdogan in Eskisehir

صحيفة إسرائيلية: إصرار واشنطن على قنصلية القدس يثير مواجهة مع تل أبيب وقد ينسف حكومتها

تعرّف على الشخصيات الأوفر حظا للرئاسات الثلاث في العراق

Ahead of early elections in Iraq