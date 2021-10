أوغندا.. قتيلان وجرحى بتفجير مطعم في العاصمة والرئيس يرجّح فرضية العمل الإرهابي

أعلنت الشرطة الأوغندية -اليوم الأحد- مقتل شخصين على الأقل، وإصابة آخرين بجروح إثر تفجير وقع في مطعم شعبي بضواحي العاصمة كمبالا، في حين رجّح الرئيس الأوغندي فرضية العمل الإرهابي.

وقال قائد الشرطة -في تغريدة على تويتر- إن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما بعد أن هز تفجير بقنبلة مطعم ديجيدا، في منطقة كومامبوجا بالعاصمة كمبالا.

وأوضح أن القتيلين هما فتاة ورجل توفي أثناء نقله إلى المستشفى، لم تتضح هويته بعد، لافتا إلى سقوط عدد من الجرحى.

بدوره، قال المتحدث باسم الشرطة فريد إينانجا -في بيان- إن قوات الأمن طوقت المكان وأوعزت إلى خبراء المتفجرات بالوقوف على ملابسات الحادث.

وقد رجّح الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني فرضية العمل الإرهابي في التفجير، وتوعد بملاحقة مرتكبيه.

I have been briefed on the bomb incident in Kwata zone, Komamboga. The Information I have is that 3 people came and left a package in kaveera which later on exploded, killing 1 person and injuring 5 others.

It seems to be a terrorist act but we shall get the perpetrators.

— Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) October 24, 2021