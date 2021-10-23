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سياسة|يمن

اليمن.. اغتيال قيادي بارز بحزب الإصلاح برصاص مجهولين في تعز

مسلحون يغتالون القيادي في المقاومة وحزب الإصلاح بمدينة تعز اليمنية ضياء الحق الأهدل
الأهدل يعد أحد أبرز قيادات التجمع اليمني للإصلاح في اليمن (مواقع التواصل)
23/10/2021

قالت مصادر محلية إن مسلحين اغتالوا القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح (أكبر حزب إسلامي باليمن) ضياء الحق الأهدل أثناء خروجه من منزله وسط مدينة تعز صباح اليوم السبت.

وأوضحت المصادر أن مسلحين على متن دراجة نارية أطلقوا النار على الأهدل، بعد خروجه من منزله في شارع جمال بتعز؛ مما أدى إلى وفاته على الفور.

والأهدل -إلى جانب نشاطه السياسي- قيادي في مجلس المقاومة الشعبية بمحافظة تعز، ومسؤول عن ملف الأسرى، كما كان أحد القيادات الشبابية في الثورة ضد نظام علي عبد الله صالح عام 2011.

وتكررت خلال السنوات الماضية عمليات الاغتيال بحق قياديين في حزب الإصلاح باليمن.

وكان قيادي في حزب الإصلاح باليمن حمّل أبو ظبي مؤخرا مسؤولية الاغتيالات والاعتقالات والخطف والتعذيب التي طالت عددا كبيرا من قيادات الحزب وأحزاب وجماعات أخرى، قال إنها ليست على وفاق مع سياسات أبو ظبي التي حاولت تنفيذها في اليمن، وهو ما لم تعلق عليه أبو ظبي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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Published On 16/9/2020
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