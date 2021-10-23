اليمن.. اغتيال قيادي بارز بحزب الإصلاح برصاص مجهولين في تعز

قالت مصادر محلية إن مسلحين اغتالوا القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح (أكبر حزب إسلامي باليمن) ضياء الحق الأهدل أثناء خروجه من منزله وسط مدينة تعز صباح اليوم السبت.

وأوضحت المصادر أن مسلحين على متن دراجة نارية أطلقوا النار على الأهدل، بعد خروجه من منزله في شارع جمال بتعز؛ مما أدى إلى وفاته على الفور.

والأهدل -إلى جانب نشاطه السياسي- قيادي في مجلس المقاومة الشعبية بمحافظة تعز، ومسؤول عن ملف الأسرى، كما كان أحد القيادات الشبابية في الثورة ضد نظام علي عبد الله صالح عام 2011.

وتكررت خلال السنوات الماضية عمليات الاغتيال بحق قياديين في حزب الإصلاح باليمن.

وكان قيادي في حزب الإصلاح باليمن حمّل أبو ظبي مؤخرا مسؤولية الاغتيالات والاعتقالات والخطف والتعذيب التي طالت عددا كبيرا من قيادات الحزب وأحزاب وجماعات أخرى، قال إنها ليست على وفاق مع سياسات أبو ظبي التي حاولت تنفيذها في اليمن، وهو ما لم تعلق عليه أبو ظبي.