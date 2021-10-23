بطائرة مسيرة.. واشنطن تعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة بسوريا

قالت القيادة الأميركية الوسطى إنها قتلت القيادي بتنظيم القاعدة عبد الحميد المطر في غارة جوية بطائرة مسيرة شمال غربي سوريا أمس الجمعة.

وأضافت أن القضاء على المطر سيعطل قدرة التنظيم على تنفيذ هجمات عالمية تهدد الأميركيين وشركاء الولايات المتحدة والمدنيين الأبرياء، على حد تعبيرها.

وأكدت القيادة الوسطى أن الولايات المتحدة ستستمر في استهداف أعضاء القاعدة وما وصفتها بالمنظمات الإرهابية الأخرى التي تريد إلحاق الضرر بالأراضي الأميركية.

وفي 20 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تنفيذ الجيش الأميركي ضربة جوية بطائرة مسيرة قرب مدينة إدلب (شمالي سوريا)، ضد أحد كبار قادة تنظيم القاعدة.

ولاحقا نقل موقع "ميليتري تايمز" (Military Times) عن القيادة الوسطى للجيش الأميركي، أن المسؤول البارز في تنظيم القاعدة هو سالم أبو أحمد المسؤول عن التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات القاعدة.

ونقل الموقع عن المتحدث باسم القيادة الوسطى قوله إن "الغارة تندرج في إطار ما وصفها بالعمليات الأميركية لتقويض الشبكات الإرهابية الدولية، واستهداف القادة الإرهابيين الذين يسعون لمهاجمة الولايات المتحدة ومصالحها وحلفائها في الخارج".