صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تضع عدة سيناريوهات لاحتمال الحرب مع حزب الله

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي وضع عدة سيناريوهات لاحتمال الحرب مع حزب الله اللبناني، والمناطق التي قد يستهدفها الحزب خلال أي مواجهة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف الإستراتيجي لحزب الله يكمن في المنطقة الصناعية الإستراتيجية بالقرب من خليج حيفا، حيث توجد فيها كمية كبيرة من المواد الخطيرة.

وذكرت معاريف أن الاستعدادات الإسرائيلية تمت على خلفية مزاعم داخلية بأن حزب الله يزيد ويحسن من قدراته العسكرية، خاصة الصاروخية منها.

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يأخذ في اعتباره أن نحو 6% من قصف صواريخ حزب الله سيصيب أو يستهدف مناطق مبنية أو مأهولة بالسكان، ويحتمل عدم تمكن أنظمة الدفاع الإسرائيلية من اعتراض تلك الصواريخ.