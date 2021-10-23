Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|سوريا

5 غارات روسية على منطقة خفض التصعيد بإدلب ودمار كبير في الممتلكات

غارات سورية روسية على مناطق بريفي إدلب وحماة
دمار خلفته غارات للنظام السوري وروسيا على ريف إدلب (الجزيرة-أرشيف)
23/10/2021

أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بأن مقاتلات روسية شنّت اليوم السبت غارات بمحيط بلدتي البارة وكنصفرة في جبل الزاوية بريف إدلب شمال غربي البلاد.

وقال مراسل الجزيرة في إدلب أدهم أبو الحسام إن المقاتلات الروسية شنّت اليوم 5 غارات أدّت إلى دمار كبير في ممتلكات السكان، وأشار إلى أن قرى جبل الزاوية وبلداته خالية تقريبا من السكان ومعظم من بقي فيها لم يتمكن من النزوح من المنطقة هربا من القصف المستمر من قبل قوات النظام وروسيا.

ونشر ناشطون مقاطع فيديو تظهر لحظة استهداف الغارات الروسية لمحيط بلدة كنصفرة وتصاعد أعمدة الدخان من المنطقة المستهدفة.

بدورها، قالت مصادر محلية إن الغارات الروسية تأتي بعد 3 أيام من التوقف إذ تعرضت منطقة خفض التصعيد في إدلب لغارات الثلاثاء الماضي استهدفت محيط النقطة العسكرية التركية في بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي.

في سياق متصل، أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) إصابة طفل يبلغ من العمر 11 عامًا بجروح، إثر قصف قوات النظام وروسيا مستودعًا للأعلاف ومنشرة للأخشاب في المزارع الجنوبية لمدينة معرة مصرين (شمالي إدلب) بصاروخ بعيد المدى صباح اليوم.

يشار إلى أن محافظة إدلب وما حولها تشهد تصعيدا عسكريا متواصلا من قوات النظام وحليفته روسيا، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه بين روسيا وتركيا في المنطقة شمال غربي سوريا، الذي تم توقيعه في الخامس من مارس/آذار 2020.

وفي مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة منطقة خفض تصعيد في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

المصدر : الجزيرة + وكالات + وكالة سند

حول هذه القصة

في الذكرى السادسة للتدخل الروسي بسوريا.. قتيلة وعدة جرحى في قصف على مخيم وقرى بإدلب

أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بمقتل امرأة وإصابة آخرين في قصف صاروخي لقوات النظام السوري استهدف مخيما للنازحين قرب بلدة باتنته في ريف إدلب الشمالي، كما أكد ناشطون أن طائرات روسية شاركت في القصف.

Published On 1/10/2021

يوم دام في سوريا.. 14 قتيلا بتفجير حافلة جنود وسط دمشق وعشرات بين قتيل وجريح بإدلب جراء قصف للنظام

قتل 14 عسكريا من قوات النظام السوري وجرح 3 آخرون في انفجار عبوتين ناسفتين استهدف حافلتهم عند جسر الرئيس وسط العاصمة دمشق، في حين سقط العشرات بين قتيل وجريح جراء قصف قوات النظام مدينة أريحا بإدلب.

Published On 20/10/2021
المزيد من سياسة

اقتحام لمقر وكالة الأنباء السودانية.. تضارب بشأن الاتفاق على حل المجلسين وحمدوك يؤكد أنه لا يمتلك حق تقرير مصير المؤسسات

Protest against prospect of military rule in Khartoum

اليمن.. التحالف يستهدف موقعا حوثيا لتجميع الزوارق وتفخيخها في الحديدة والمعارك تتواصل بمأرب

وزير الدفاع التركي: وجودنا في إدلب مهم وسنرد على أي هجمات من الشمال السوري

وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار" (وكالة الأناضول)

صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تضع عدة سيناريوهات لاحتمال الحرب مع حزب الله

بعد جولة تصعيد.. هدوء حذر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
الأكثر قراءة

“ما كان ينبغي أن أركب على الإطلاق”.. قصة سوري حوصر 4 سنوات في سفينة مهجورة

أربع سنوات في سفينة مهجورة.. عذابات بحار سوري تخلى عنه مالك السفينة- الصور من .la-croix.

نيويورك تايمز: اللاجئون السوريون يبعثون مدينة تركية من رقادها

تونس.. الاتحاد العام للشغل يرفض شكل الحوار الذي اقترحه سعيد ومعارضوه يحتجون في باريس للمطالبة بعودة البرلمان

تضارب بالسودان حول تفاهم على حل المجلسين.. مناوي يؤكد الاتفاق وحمدوك يعلن أنه لا يمتلك حق تقرير مصير المؤسسات