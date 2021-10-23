هددها بدفع غرامة مالية باهظة.. الاحتلال الإسرائيلي يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها بنفسها

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عائلة مقدسية على هدم منزلها بنفسها في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، بحجة عدم الحصول على التراخيص اللازمة للبناء.

وتناقلت منصات فلسطينية مقاطع فيديو توثق إقدام عائلة جابر على هدم منزلها المقام منذ 40 عاما، بعد أن أخطرتهم بلدية الاحتلال بهدمه، أو إجبارهم على دفع غرامة مالية باهظة في حال عدم هدمهم المنزل بأنفسهم.

#شاهد عائلة جابر يجبرها الاحتلال على هدم منزل عائلتها في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة pic.twitter.com/Gt2xXCNqUN — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 23, 2021

ويقول صاحب المنزل نادر جابر إنه ليس من السهل أن تهدم منزلا بني منذ 40 سنة، وهو إرث الوالد والوالدة، ويضيف "اضطررنا إلى هدم البيت بأنفسنا حتى لا ندفع تكاليف الهدم للاحتلال".

يشار إلى أن بلدية الاحتلال تستهدف منازل المقدسيين ومنشآتهم، ولا تسمح لهم بالبناء أو التوسعة بدعوى عدم حصولهم على تراخيص رسمية منها، فضلا عن المبالغ الهائلة التي يضطر المقدسيون إلى دفعها للحصول على هذه التراخيص للبناء.