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سياسة|إسرائيل

هددها بدفع غرامة مالية باهظة.. الاحتلال الإسرائيلي يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها بنفسها

بلدية الاحتلال تستهدف منازل المقدسيين بالهدم بدعوى عدم حصولهم على تراخيص رسمية (الجزيرة-أرشيف)
23/10/2021

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عائلة مقدسية على هدم منزلها بنفسها في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، بحجة عدم الحصول على التراخيص اللازمة للبناء.

وتناقلت منصات فلسطينية مقاطع فيديو توثق إقدام عائلة جابر على هدم منزلها المقام منذ 40 عاما، بعد أن أخطرتهم بلدية الاحتلال بهدمه، أو إجبارهم على دفع غرامة مالية باهظة في حال عدم هدمهم المنزل بأنفسهم.

ويقول صاحب المنزل نادر جابر إنه ليس من السهل أن تهدم منزلا بني منذ 40 سنة، وهو إرث الوالد والوالدة، ويضيف "اضطررنا إلى هدم البيت بأنفسنا حتى لا ندفع تكاليف الهدم للاحتلال".

 

 

يشار إلى أن بلدية الاحتلال تستهدف منازل المقدسيين ومنشآتهم، ولا تسمح لهم بالبناء أو التوسعة بدعوى عدم حصولهم على تراخيص رسمية منها، فضلا عن المبالغ الهائلة التي يضطر المقدسيون إلى دفعها للحصول على هذه التراخيص للبناء.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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