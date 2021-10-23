انقلاب المعادلة.. فلسطينيون يلتفون حول جنود الاحتلال ويمطرونهم بالحجارة

تمكن شبان فلسطينيون شمال غربي الضفة من إيقاع عدد من جنود الاحتلال في كمين خلال مواجهات أمس الجمعة اندلعت عقب مسيرة أسبوعية لمناهضة الاستيطان، قبل أن يمطروهم بالحجارة.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على نحو واسع في مواقع التواصل تسلل عدد من شباب قرية كفر قدوم (شرقي محافظة قلقيلية) خلف جنود الاحتلال وهم يمسكون بالحجارة، ليباغتوهم بإلقاء الحجارة تجاههم مباشرة، فتسبب ذلك في ارتباك الجنود الذين حاولوا تغطية وجوههم اتّقاء للحجارة، ثم ردوا بإطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، قبل أن يتسلقوا الجبل في محاولة منهم للحاق بالشبان.

وسمعت في مقاطع الفيديو أصوات شبان آخرين يشجعون ما قام به هؤلاء الشباب، وذلك بترديد التكبيرات والعبارات التحفيزية مثل "اضرب اضرب".

يشار إلى أن أهالي كفر قدوم يخرجون أسبوعيا في مسيرة لمناهضة للاستيطان، وللمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما لمصلحة مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية.

وذكر منسق لجان المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد اشتيوي أن مواجهات شديدة اندلعت عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم، استخدم فيها الشبان الحجارة والزجاجات الفارغة، في حين ردّ الجنود عليهم باستخدام الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقد أسفرت المواجهات عن إصابة 3 متظاهرين.

وقال اشتيوي إن جيش الاحتلال لا يزال يغلق شارعا في قرية كفر قدوم بالسواتر الترابية منذ أسبوع بهدف إعاقة وصول المواطنين إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، وأضاف أن الاحتلال يواصل منع عشرات المواطنين من بلوغ أراضيهم المحاذية لمستعمرة قدوميم.