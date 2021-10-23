Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|سوريا

وزير الدفاع التركي: وجودنا في إدلب مهم وسنرد على أي هجمات من الشمال السوري

وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار" (وكالة الأناضول)
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (الأناضول)
23/10/2021

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن وجود القوات التركية في إدلب يسهم في منع مجازر النظام السوري وحصول موجات هجرة جديدة، مشددا على أن بلاده سترد على الهجمات التي تأتي من الشمال السوري في المكان والزمان المناسبين.

و أكد أكار في مؤتمر صحفي -عقده عقب مشاركته في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل- أن بلاده ستفعل ما يلزم في الزمان والمكان المناسبين، للرد على الهجمات المسلحة التي ينفذها تنظيم "بي كا كا" الكردي ضد القوات التركية شمالي سوريا.

وأضاف أكار "لدينا اتفاقيات مع الولايات المتحدة والروس (بخصوص بعض المناطق بشمال سوريا)، لقد نفذنا دورنا في هذه الاتفاقيات بأفضل طريقة ممكنة، وما زلنا نفعل ذلك، ونُذكر نظراءنا بالقيام بدورهم أيضًا".

وبشأن الوضع في إدلب، قال أكار "هناك وقف لإطلاق النار، ورغم وجود بعض الخروقات والاشتباكات والاعتداءات بين الحين والآخر، فإن وقف إطلاق النار والاستقرار مستمر في إطار الإجراءات المتخذة بشكل عام".

وتابع "بعد لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، أصبح الوضع أكثر هدوءا.

ولفت أكار إلى وقوع هجوم في دمشق يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الذي قتل فيه 14 جنديًا سوريًا، وقيام النظام السوري بعد ذلك بقصف إدلب مما أسفر عن مقتل 10 أبرياء.

وأكد أكار أن أهل إدلب أبرياء لا علاقة لهم بما حدث في دمشق.

وفي إشارة إلى مواصلة تركيا جهودها لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق التي تم طرد المقاتلين الأكراد منها شمالي سوريا ، قال أكار "هناك من يسيء تفسير هذه الجهود على أننا نسعى للبقاء هناك، الناس لا يستطيعون العيش هناك بدون وجود خدمات مياه شرب وخبز ومأوى، نحن نقوم هناك بجهود تلبية الاحتياجات الأساسية، وليس من الصواب تفسير جهودنا بأي طريقة أخرى".

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

أردوغان يطلب من البرلمان تمديد تفويضه بتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق

قدمت الرئاسة التركية اليوم الأربعاء مذكرة إلى البرلمان لتمديد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق، في ظل الحديث عن عملية عسكرية تركية وشيكة شمالي سوريا.

Published On 20/10/2021
من برنامج: الاتجاه المعاكس

تركيا في وجه العاصفة.. هل تحشد جنودها لعملية عسكرية في سوريا أم تنسحب في صمت؟

قال رئيس تحرير وكالة أنباء تركيا حمزة تكين إنه طوال سنوات الثورة السورية لم تقم تركيا بأي عملية استلام أم تسليم لأي سوري، مشددا على أن تركيا ما زالت إلى جانب الثورة السورية ولكنها أعطت مهلا كثيرة.

Turkey’s deployment of reinforcements to observation points in Syria's Idlib- - HATAY, TURKEY - FEBRUARY 12: A convoy of Turkish Armed Forces arrive in Hatay province of Turkey to being deployed to to observation points in Syria's Idlib, on February 12, 2020.

مسؤولون أتراك: أنقرة تستعد لشن عملية عسكرية ضد الوحدات الكردية شمال سوريا

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أتراك أن أنقرة ستشن عملية عسكرية ضد الوحدات الكردية شمال سوريا ردا على هجمات أسفر أحدثها عن مقتل شرطييْن تركيين، وذلك في حال فشلت محادثات مرتقبة مع واشنطن وموسكو.

Published On 16/10/2021
Russian President Vladimir Putin and Turkish President Tayyip Erdogan talk after a joint news conference with Iranian President Hassan Rouhani in Ankara, Turkey, September 16, 2019. Pavel Golovkin/Pool via REUTERS

قمة أردوغان وبوتين.. هل تحسم ملف إدلب وصفقة صواريخ "إس 400" جديدة لأنقرة؟

على وقع مقتل 11 من مسلحي المعارضة السورية بقصف روسي في منطقة مشمولة باتفاق وقف إطلاق النار تم برعاية تركية روسية؛ تأتي قمة أردوغان وبوتين في تصعيد يرى مراقبون أنه يحمل “رسائل ضغط” قبل اللقاء المرتقب.

Published On 29/9/2021
المزيد من سياسة

اقتحام لمقر وكالة الأنباء السودانية.. تضارب بشأن الاتفاق على حل المجلسين وحمدوك يؤكد أنه لا يمتلك حق تقرير مصير المؤسسات

Protest against prospect of military rule in Khartoum

اليمن.. التحالف يستهدف موقعا حوثيا لتجميع الزوارق وتفخيخها في الحديدة والمعارك تتواصل بمأرب

صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تضع عدة سيناريوهات لاحتمال الحرب مع حزب الله

بعد جولة تصعيد.. هدوء حذر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

الصدر يحذر من جر العراق إلى الفوضى مع استمرار الاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات

الأكثر قراءة

“ما كان ينبغي أن أركب على الإطلاق”.. قصة سوري حوصر 4 سنوات في سفينة مهجورة

أربع سنوات في سفينة مهجورة.. عذابات بحار سوري تخلى عنه مالك السفينة- الصور من .la-croix.

نيويورك تايمز: اللاجئون السوريون يبعثون مدينة تركية من رقادها

توقف عن تناول هذه الأطعمة والمشروبات فورا

نزيف الليرة التركية.. كيف يعمّق أزمات المدنيين في الشمال السوري؟