وزير الدفاع التركي: وجودنا في إدلب مهم وسنرد على أي هجمات من الشمال السوري

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن وجود القوات التركية في إدلب يسهم في منع مجازر النظام السوري وحصول موجات هجرة جديدة، مشددا على أن بلاده سترد على الهجمات التي تأتي من الشمال السوري في المكان والزمان المناسبين.

و أكد أكار في مؤتمر صحفي -عقده عقب مشاركته في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل- أن بلاده ستفعل ما يلزم في الزمان والمكان المناسبين، للرد على الهجمات المسلحة التي ينفذها تنظيم "بي كا كا" الكردي ضد القوات التركية شمالي سوريا.

وأضاف أكار "لدينا اتفاقيات مع الولايات المتحدة والروس (بخصوص بعض المناطق بشمال سوريا)، لقد نفذنا دورنا في هذه الاتفاقيات بأفضل طريقة ممكنة، وما زلنا نفعل ذلك، ونُذكر نظراءنا بالقيام بدورهم أيضًا".

وبشأن الوضع في إدلب، قال أكار "هناك وقف لإطلاق النار، ورغم وجود بعض الخروقات والاشتباكات والاعتداءات بين الحين والآخر، فإن وقف إطلاق النار والاستقرار مستمر في إطار الإجراءات المتخذة بشكل عام".

وتابع "بعد لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، أصبح الوضع أكثر هدوءا.

ولفت أكار إلى وقوع هجوم في دمشق يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الذي قتل فيه 14 جنديًا سوريًا، وقيام النظام السوري بعد ذلك بقصف إدلب مما أسفر عن مقتل 10 أبرياء.

وأكد أكار أن أهل إدلب أبرياء لا علاقة لهم بما حدث في دمشق.

وفي إشارة إلى مواصلة تركيا جهودها لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق التي تم طرد المقاتلين الأكراد منها شمالي سوريا ، قال أكار "هناك من يسيء تفسير هذه الجهود على أننا نسعى للبقاء هناك، الناس لا يستطيعون العيش هناك بدون وجود خدمات مياه شرب وخبز ومأوى، نحن نقوم هناك بجهود تلبية الاحتياجات الأساسية، وليس من الصواب تفسير جهودنا بأي طريقة أخرى".