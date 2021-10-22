وفد جزائري يرفض الجلوس خلف إسرائيليين في مؤتمر أوروبي باليونان

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن وفد مجلس الأمة الجزائري المشارك في المؤتمر الأوروبي لرؤساء البرلمانات بالعاصمة اليونانية أثينا، رفض الجلوس خلف الوفد الإسرائيلي.

وذكرت الوكالة أن الوفد طالب بتغيير مكان جلوسه، وهو ما تم له بالفعل، بعد رفضه الجلوس خلف وفد إسرائيلي.

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وفد مجلس الأمة 🇩🇿 يرفض الجلوس خلف وفد الاحتلال الاسرائيلي #باليونان

🔴 الوفد الجزائري اشترط تغيير مكان جلوس وفد الاحتلال الاسرائيلي

🔴 المنظمون وافقو على شرط الجزائر وغيرو مكان الوفد الصهيوني

👇👇👇 pic.twitter.com/2PbjRAlHW8 — الرادع الجزائري 🇩🇿 (@Rd1_algeria) October 22, 2021

ويشارك الوفد البرلماني الجزائري الممثل لمجلس الأمة، في أشغال المؤتمر الأوروبي لرؤساء البرلمانات المنظم من طرف الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

ويتكون الوفد البرلماني الجزائري وفقا للوكالة من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة رشيد عاشور (رئيسا للوفد)، ومليك خديري عضوا.

ويشارك في المؤتمر وفقا للمصدر ذاته، أكثر من 34 رئيس برلمان، و300 مشارك من 47 دولة، أعضاء بمجلس أوروبا، فضلا عن الأعضاء الملاحظين والدول الشريكة والمدعوة من ضفتي المتوسط.