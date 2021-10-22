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سياسة|جزائر

وفد جزائري يرفض الجلوس خلف إسرائيليين في مؤتمر أوروبي باليونان

الوفد الجزائري المشارك في المؤتمر الأوروبي لرؤساء البرلمانات بالعاصمة اليونانية (وكالة الأنباء الجزائرية)
22/10/2021

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن وفد مجلس الأمة الجزائري المشارك في المؤتمر الأوروبي لرؤساء البرلمانات بالعاصمة اليونانية أثينا، رفض الجلوس خلف الوفد الإسرائيلي.

وذكرت الوكالة أن الوفد طالب بتغيير مكان جلوسه، وهو ما تم له بالفعل، بعد رفضه الجلوس خلف وفد إسرائيلي.

ويشارك الوفد البرلماني الجزائري الممثل لمجلس الأمة، في أشغال المؤتمر الأوروبي لرؤساء البرلمانات المنظم من طرف الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

ويتكون الوفد البرلماني الجزائري وفقا للوكالة من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة رشيد عاشور (رئيسا للوفد)، ومليك خديري عضوا.

ويشارك في المؤتمر وفقا للمصدر ذاته، أكثر من 34 رئيس برلمان، و300 مشارك من 47 دولة، أعضاء بمجلس أوروبا، فضلا عن الأعضاء الملاحظين والدول الشريكة والمدعوة من ضفتي المتوسط.

المصدر : الصحافة الجزائرية

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