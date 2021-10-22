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سياسة

للمرة الأولى في عهد بايدن.. اجتماع قريب لمجلس الاستيطان الإسرائيلي لإقرار بناء آلاف الوحدات بالضفة

22/10/2021

يجتمع المجلس الأعلى الإسرائيلي للاستيطان، الأسبوع المقبل، لإقرار بناء 3 آلاف و144 وحدة استيطانية جديدة، موزعة على عدد كبير من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ويعد هذا القرار أول تصديق على بناء وحدات استيطانية جديدة في عهد حكومة نفتالي بينيت، المحسوب على داعمي الاستيطان في الضفة الغربية.

ويتهم قادةُ المستوطنين الحكومةَ الإسرائيلية بعدم التصديق على مشاريع حيوية وضرورية في مستوطنات الضفة الغربية منذ مدة، مخافة الصدام مع الإدارة الأميركية التي تعارض الاستيطان.

وفي حالة التصديق على القرار، فإنها ستكون المرة الأولى التي توافق فيها إسرائيل على توسيع المستوطنات بالضفة منذ تسلم الرئيس الأميركي جو بايدن مهامه مطلع العام الجاري.

قمع مظاهرة ضد إغلاق مدخل قرية

من جهة أخرى، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة في قرية "بيت دجن"، شرق نابلس، احتجاجا على استمرار إغلاق مدخل القرية.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المعدني على محتجين فلسطينيين أدوا صلاة الجمعة قرب المدخل المغلق، الواقع على الطريق الالتفافي المؤدي إلى مستوطنة "إيلون موريه".

وتشهد القرية احتجاجات أسبوعية على محاولات المستوطنين الاستيلاء على أراض تعود ملكيتها لسكان القرية.

ولا تستطيع عائلات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة دخول أراضيها، الواقعة بمحاذاة مستوطنات إسرائيلية، لقطف ثمار الزيتون، إلا مرتين في العام، وبعد موافقة سلطات الاحتلال، بدعوى قربها من المستوطنات.

وتقدر مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون بنحو 50 ألف دونم، وهي مهددة بالمصادَرة، لقربها من المستوطنات والجدار الفاصل.

المصدر : الجزيرة

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