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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بايدن يتهم أنصار ترامب في الحزب الجمهوري باعتناق نظرية تفوق العرق الأبيض

بايدن: نظرية تفوق العرق الأبيض التي ناضل ضدها مارتن لوثر كينغ الابن لم تختف بل تختبئ (الأوروبية)
22/10/2021

اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن أنصار سلفه دونالد ترامب في الحزب الجمهوري بأنهم يسيرون على خطاه في اعتناق نظرية تفوق العرق الأبيض وفي التضييق على حقوق الناخبين، وذلك في كلمة بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة لتدشين نصب تذكاري لمارتن لوثر كينغ الابن في واشنطن.

وقال الرئيس بايدن إن ممثلي الحزب الجمهوري في الدولة من حكام ولايات إلى مسؤولين مكلفين الإشراف على الانتخابات أطلقوا "هجوما بلا هوادة" على حقوق الناخبين قبل انتخابات تجديد نصف أعضاء الكونغرس المقررة العام المقبل، والانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024.

ووصف بايدن جهود هؤلاء الجمهوريين بأنها حملة لا تصب في صالح أميركا، في حين يعتبرونها هم مساعي لضبط أمن الانتخابات. وقال الرئيس الأميركي "إنهم يتبعون سلفي، الرئيس السابق، إلى ثقب أسود سحيق جداً"، واصفاً مساعي الجمهوريين بأنها "مزيج خبيث من قمع الناخبين والتخريب الانتخابي".

نظرية مستمرة

وقال بايدن في خطابه إن نظرية تفوق العرق الأبيض التي ناضل ضدها مارتن لوثر كينغ الابن لم تختف تماما، بل "تختبئ"، ويعد مارتن لوثر كينغ الابن رمزا للدفاع عن حقوق الأميركيين من أصول أفريقية، وقد اغتيل في 4 أبريل/نيسان 1968.

واعتبر الرئيس الأميركي أن "التمرد العنيف والمميت الذي طال مبنى الكونغرس قبل 9 أشهر كان يتمحور حول تفوق العرق الأبيض"، وذلك في إشارة إلى اقتحام المئات من أنصار ترامب في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي مبنى الكونغرس، في محاولة لعرقلة إعلان المشرعين فوز بايدن على ترامب في انتخابات الرئاسة.

وجاء خطاب بايدن بعد أيام من عرقلة جمهوريين في الكونغرس نقاشا حول تشريع طرحه الديمقراطيون لإصلاح ما يصفه حزب الرئيس بأنه مستنقع من القوانين الانتخابية غير العادلة، بما في ذلك تمويل الحملات وقواعد التصويت وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

المصدر : وكالات

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