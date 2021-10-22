اليمن.. معارك عنيفة في مديرية الجوبة بمأرب والتحالف يعلن تنفيذ 31 عملية

قالت مصادر محلية للجزيرة إن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش اليمني ورجال القبائل من جهة ومسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين من جهة أخرى، في مديرية الجوبة جنوبي محافظة مأرب، كما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية تنفيذ 31 عملية في مواقع عدة بالمحافظة.

وأفادت المصادر، اليوم الجمعة، بأن الحوثيين شنوا هجوما كبيرا على مواقع للجيش اليمني ورجال القبائل وتمكنوا من السيطرة على قرية نجا بعد معارك سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

وحسب المصادر فإن الحوثيين يسعون للوصول إلى طريق رئيسي يصل بين مديريتي الجوبة وجبل مراد جنوبي مأرب.

من جهته، قال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن قواته تخوض معارك وصفها بالعنيفة ضد الحوثيين وإنها صدت هجمات لهم جنوبي مأرب.

في غضون ذلك، نقل التلفزيون السعودي عن التحالف الذي تقوده المملكة قوله إنه نفذ 31 عملية استهداف لآليات الحوثيين وعناصرهم في الجوبة والكسارة بمحافظة مأرب خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضاف أن العمليات أسفرت عن تدمير 16 آلية عسكرية وسقوط 92 قتيلا.

معاناة النازحين

وفي تلك الأثناء، تعيش آلاف العائلات النازحة في ظروف شديدة الصعوبة، وقد اضطر بعضهم للفرار أكثر من مرة بسبب القتال في محافظة مأرب.

ورصدت وكالة رويترز معاناة اليمنية إيمان صالح علي وأسرتها، الذين فروا من الجوبة في ظلمة الليل لا يحملون سوى ملابسهم على ظهورهم هربا من القتال المستعر.

وتنتظر إيمان المساعدة مع 25 عائلة أخرى في مخيم مؤقت في وادي عبيدة شرقي مدينة مأرب الذي يؤوي أصلا مئات الآلاف من النازحين.

نازحون في مخيم مؤقت على أطراف مدينة مأرب (رويترز)

وقد سيطر الحوثيون الأسبوع الماضي على مديرية العبدية الإستراتيجية، ولا يزال القتال مستمرا في مديريتي الجوبة وجبل مراد.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 10 آلاف شخص نزحوا الشهر الماضي جراء القتال في محافظة مأرب، آخر معقل للحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلاد.

من ناحية أخرى، طالب متظاهرون في مدينة تعز الحكومة اليمنية باتخاذ إجراءات لوقف التدهور الاقتصادي وانهيار العملة المحلية وصرف رواتب الموظفين المتأخرة منذ شهور.

ودعا المتظاهرون التحالف الذي تقوده السعودية إلى تقديم الدعم اللازم للجيش اليمني لمواجهة مسلحي جماعة الحوثي، واستعادة السيطرة على المناطق كافة. كما عبر المشاركون عن تضامنهم مع قوات الجيش ورجال القبائل في قتالهم ضد الحوثيين في محافظتي شبوة ومأرب.