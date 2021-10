بنغلاديش.. مقتل 7 في هجوم مسلح على مخيم للاجئي الروهينغا

قال مراسل الجزيرة إن 7 من اللاجئين الروهينغا قتلوا وأصيب آخرون في هجوم مسلح على أحد مخيمات اللاجئين جنوب شرق بنغلاديش على الحدود مع ميانمار.

ونشر صحفيون من بنغلاديش مقطع فيديو يوثق آثار دماء ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف مخيم اللاجئين.

4 Rohingya were killed in so called gangland fighting inside Rohingya camp in Cox's Bazar today a day after Bangladesh home minister Asaduzzaman Khan had said security for Rohingya people to be strengthened. Police arrested 1 with firearms. None claims the attack. Video shared. pic.twitter.com/SVT8fuxvmA

