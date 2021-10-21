هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف قاعدة تابعة للتحالف الدولي في سوريا

استهدف هجوم بطائرات مسيرة ليل الأربعاء قاعدة التنف العسكرية الواقعة في جنوب سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن، والتي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأكد المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى الكابتن بيل أوربن أن منطقة قاعدة التنف تعرضت إلى هجوم متعمد ومنسق بطائرات مسيرة ونيران غير مباشرة.

وأوضح المتحدث أن الهجوم لم يسفر عن إصابات في صفوف القوات الأميركية، وأن العمل متواصل للتأكد ما إذا كان الهجوم أوقع إصابات في صفوف الشركاء، على حد تعبيره.

وقال إن القيادة الأميركية الوسطى تحتفظ بحقها في الرد على الهجوم في الزمان والمكان المناسبين.

وتقع القاعدة في منطقة إستراتيجية قرب معبر التنف الحدودي السوري مع العراق والأردن.

وأقيم الموقع عندما سيطر مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية على شرق سوريا، عند الحدود مع العراق.

والتنف هو الموقع الوحيد الذي فيه وجود أميركي كبير بسوريا خارج الشمال الذي يسيطر عليه الأكراد.