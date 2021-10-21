Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|سوريا

هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف قاعدة تابعة للتحالف الدولي في سوريا

20/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202102:25 AM (مكة المكرمة)

استهدف هجوم بطائرات مسيرة ليل الأربعاء قاعدة التنف العسكرية الواقعة في جنوب سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن، والتي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأكد المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى الكابتن بيل أوربن أن منطقة قاعدة التنف تعرضت إلى هجوم متعمد ومنسق بطائرات مسيرة ونيران غير مباشرة.

وأوضح المتحدث أن الهجوم لم يسفر عن إصابات في صفوف القوات الأميركية، وأن العمل متواصل للتأكد ما إذا كان الهجوم أوقع إصابات في صفوف الشركاء، على حد تعبيره.

وقال إن القيادة الأميركية الوسطى تحتفظ بحقها في الرد على الهجوم في الزمان والمكان المناسبين.

وتقع القاعدة في منطقة إستراتيجية قرب معبر التنف الحدودي السوري مع العراق والأردن.

وأقيم الموقع عندما سيطر مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية على شرق سوريا، عند الحدود مع العراق.

والتنف هو الموقع الوحيد الذي فيه وجود أميركي كبير بسوريا خارج الشمال الذي يسيطر عليه الأكراد.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

تحتفظ بـ900 عسكري.. متحدثة باسم البنتاغون تستبعد انسحاب القوات الأميركية من سوريا

قالت مصادر للجزيرة إن رتلا عسكريا أميركيا دخل إلى الأراضي السورية قادما من العراق. وفي تلك الأثناء، نقل موقع أميركي عن متحدثة باسم البنتاغون قولها إن الولايات المتحدة لن تسحب قواتها من سوريا.

Published On 8/10/2021

يوم دام في سوريا.. 14 قتيلا بتفجير حافلة جنود وسط دمشق وعشرات بين قتيل وجريح بإدلب جراء قصف للنظام

قتل 14 عسكريا من قوات النظام السوري وجرح 3 آخرون في انفجار عبوتين ناسفتين استهدف حافلتهم عند جسر الرئيس وسط العاصمة دمشق، في حين سقط العشرات بين قتيل وجريح جراء قصف قوات النظام مدينة أريحا بإدلب.

Published On 20/10/2021

أردوغان يطلب من البرلمان تمديد تفويضه بتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق

قدمت الرئاسة التركية اليوم الأربعاء مذكرة إلى البرلمان لتمديد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق، في ظل الحديث عن عملية عسكرية تركية وشيكة شمالي سوريا.

Published On 20/10/2021
المزيد من سياسة

الحوثيون قالوا إنها استهدفت معسكرا بالعاصمة.. التحالف يعلن تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء لتحييد خطر وشيك

معاودة قصف صنعاء

استنفار أمني في بغداد مع استمرار اعتصام للمعترضين على نتائج الانتخابات

Iraqi Shiite groups protest the election results in Baghdad

الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة "استُخدمت" لتهريب مخدرات من سوريا

The Air Force recently bought 57 drones from China’s Da-Jiang Innovations to be used in testing and training. PHOTO: ANDY ABEYTA/THE GAZETTE/ASSOCIATED PRESS

حصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان العراقي المقبل.. كيف أدار التيار الصدري ماكنته الانتخابية وما عوامل قوته؟

Iraq's parliamentary election results
الأكثر قراءة

لوفيغارو: بعد 10 سنوات على الحادثة.. هكذا قتل القذافي

midan - القذافي

تتكون من 15 شخصا.. المخابرات التركية تسقط شبكة تجسس للموساد الإسرائيلي

Turkish special force police officers take position on April 1, 2015 near Istanbul Police headquaters in Istanbul. A female attacker carrying a bomb and a gun was killed on Wednesday when Turkish security forces opened fire on her and an accomplice after they sought to attack the police headquarters in Istanbul, reports said. AFP PHOTO / OZAN KOSE
logo

آية الله السيستاني.. المرجع "الإيراني" الذي يقود المواجهة ضد طهران في العراق

Supporters of the Al Sairun Party, which is backed by the Iraqi Shi'ite cleric Moqtada al-Sadr, hold a poster of Iraq's top Shi'ite cleric, Grand Ayatollah Ali al-Sistani, while attending a campaign rally, ahead of the parliamentary election in Baghdad, Iraq May 4, 2018. REUTERS/Alaa al-Marjani

انسحاب القنوات واستقالة المدير الفني.. سوء الحظ يلاحق مهرجان الجونة