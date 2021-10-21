Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|ليبيا

مؤتمر ليبيا.. الدبيبة يدعو لاحترام نتيجة الانتخابات والأمم المتحدة تحث على إرسال مراقبين

كانت الحكومة الليبية أطلقت "مبادرة استقرار ليبيا" قبل أيام من بدء مؤتمر اليوم الخميس، وترتكز المبادرة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة وإجراء انتخابات وطنية نزيهة، وحث جميع الأطراف الليبية والجهات الفاعلة الدولية على قبول نتائج الانتخابات.

افتتاح المؤتمر الدولي لدعم الاستقرار في ليبيا (موقع الخارجية الليبية)
21/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202103:34 PM (مكة المكرمة)

دعا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس في افتتاح مؤتمر دعم استقرار ليبيا جميع الأطراف إلى احترام الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في حين حثت الأمم المتحدة المنظمات الدولية والإقليمية على إرسال مراقبين للانتخابات الليبية.

وفي كلمة أمام أول مؤتمر دولي تستضيفه طرابلس منذ عام 2010 لدعم استقرار ليبيا، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبيين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات، واعتبر الدبيبة أن الوجود العسكري الأجنبي بات ملفا يزعج جميع الليبيين، مؤكدا أن ليبيا لن تنعم بالسلام والاستقرار من دون إنهاء الوجود الأجنبي فيها.

وفي السياق نفسه، قالت وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش -في كلمة بافتتاح المؤتمر الوزاري الدولي- إن انعقاد مؤتمر دعم استقرار ليبيا في طرابلس "بداية لبناء دولة العدل". وشددت الوزيرة الليبية على أن الاستقرار في ليبيا لا يقوم إلا بتحقيق السيادة، وأكدت أهمية إجراء الانتخابات وتقبل نتائجها.

وتشارك في مؤتمر ليبيا 27 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية، وتتركز النقاشات في المؤتمر على مسارين: أمني عسكري وآخر اقتصادي لحل الأزمة الليبية.

وخلال افتتاح المؤتمر، عبرت روزماري ديكارلو نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام عن دعم المنظمة للعملية السياسية في ليبيا، وإجراء الانتخابات في موعدها، كما دعت المنظمات الدولية والأطراف كافة إلى إرسال مراقبين للعملية الانتخابية.

27 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية شاركت في أول مؤتمر دولي تستضيفه طرابلس منذ 10 سنوات (الخارجية الليبية)

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح إن بلاده تدعم قرار مجلس الأمن بإخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، كما دعا إلى الالتزام بمخرجات مؤتمري برلين.

البيان الختامي

وحصلت الجزيرة على مسودة البيان الختامي للمؤتمر، الذي نص على الالتزام بوحدة ليبيا وسيادتها، ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي في شؤونها، كما تدين المسودة محاولات خرق الحظر الأممي على إرسال السلاح والمرتزقة إلى ليبيا، كما ترحب بتحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد. وتحث المسودة جميع الأطراف على إنجاح العملية السياسية والتحول الديمقراطي، وتشدد المسودة أيضا على اتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق معرقلي العملية السياسية.

كما تدعم خطة وزارة الداخلية الليبية لتسريح المجموعات المسلحة، ونزع أسلحتها، وإدماج المؤهلين منها في المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا إن مؤتمر استقرار ليبيا يمثل فرصة مهمة لمراجعة تنفيذ اتفاقيات مؤتمر برلين، والإعداد للانتخابات والتنمية الاقتصادية، وجددت البعثة الأوروبية التزامها الكامل بدعم الاستقرار في ليبيا، في وقت أكدت فيه سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا التزام واشنطن بدعم وحدة ليبيا، وسيادتها، والانتخابات المقبلة.

قال رئيس البعثة الأممية في ليبيا إن نشر المجموعة الأولى من المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار قد بدأ في العاشر من الشهر الجاري في العاصمة طرابلس على أن يجري نشرهم في مدينة سرت بعد الانتهاء من بعض الترتيبات.

نشر المراقبين

من ناحية أخرى، أبلغ رئيس البعثة الأممية في ليبيا، يان كوبيش، اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أن نشر المجموعة الأولى من المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار قد بدأ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وأضاف كوبيش -في رسالة لأعضاء اللجنة العسكرية- أن المراقبين سيستقرون في العاصمة الليبية في الفترة الأولى إلى حين الانتهاء من الترتيبات المتعلقة بنشرهم في مدينة سرت وسط ليبيا.

وكان المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للجيش ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع بحثا مع اللجنة العسكرية المشتركة خطة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام إنها هنأت اللجنة العسكرية، في لقاءين في طرابلس وبنغازي، على ما وصفتها بالنجاحات التي حققتها خطة العمل المشتركة لسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة وإعادة فتح الطريق الساحلي وتبادل المعتقلين.

يذكر أن ليبيا تشهد منذ أشهر انفراجا سياسيا وأمنيا، فيوم 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية (تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا) مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، برعاية الأمم المتحدة، وقد حلت أمس الأربعاء الذكرى العاشرة لمقتل العقيد معمر القذافي، وذلك بعد قيام ثورة شعبية دعمها الغرب تطالب برحيل نظام القذافي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

النص الكامل للكلمة التي وجهتها ، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ، السيدة نجلاء المنقوش، للشعب الليبي ، مساء اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 ، حول مضامين ومسارات مبادرة استقرار ليبيا.

يركز على مسارين أمني واقتصادي.. مؤتمر دولي لمبادرة استقرار ليبيا في طرابلس الخميس

أعلنت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش عن عقد مؤتمر دولي وزاري لمبادرة استقرار ليبيا في العاصمة طرابلس يوم الخميس المقبل، الموافق 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

Published On 18/10/2021
النص الكامل للكلمة التي وجهتها ، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ، السيدة نجلاء المنقوش، للشعب الليبي ، مساء اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 ، حول مضامين ومسارات مبادرة استقرار ليبيا.

المنقوش تدعو أوروبا لمساعدة ليبيا على إنهاء المرحلة الانتقالية والاتحاد الأفريقي يرسل بعثة للمصالحة

دعت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم بلادها لإنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود، بينما أرسل الاتحاد الأفريقي بعثة للمصالحة في ليبيا.

Published On 19/10/2021

لوفيغارو: 10 سنوات بعد القذافي.. ليبيا لا تزال تعيش عذاباتها رغم الهدوء النسبي

أُعيد فتح الطريق السريع على طول البحر الأبيض المتوسط بعد انتهاء القتال بين شرق البلاد وغربها، وتم اختيار حكومة واحدة، هكذا عاد الهدوء إلى ليبيا وتنفس الناس الصعداء بعد 10 سنوات سوداء، لكن إلى متى؟

Published On 20/10/2021
المزيد من سياسة

الحوثيون قالوا إنها استهدفت معسكرا بالعاصمة.. التحالف يعلن تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء لتحييد خطر وشيك

معاودة قصف صنعاء

استنفار أمني في بغداد مع استمرار اعتصام للمعترضين على نتائج الانتخابات

Iraqi Shiite groups protest the election results in Baghdad

الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة "استُخدمت" لتهريب مخدرات من سوريا

The Air Force recently bought 57 drones from China’s Da-Jiang Innovations to be used in testing and training. PHOTO: ANDY ABEYTA/THE GAZETTE/ASSOCIATED PRESS

حصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان العراقي المقبل.. كيف أدار التيار الصدري ماكنته الانتخابية وما عوامل قوته؟

Iraq's parliamentary election results
الأكثر قراءة

لوفيغارو: بعد 10 سنوات على الحادثة.. هكذا قتل القذافي

midan - القذافي

تتكون من 15 شخصا.. المخابرات التركية تسقط شبكة تجسس للموساد الإسرائيلي

Turkish special force police officers take position on April 1, 2015 near Istanbul Police headquaters in Istanbul. A female attacker carrying a bomb and a gun was killed on Wednesday when Turkish security forces opened fire on her and an accomplice after they sought to attack the police headquarters in Istanbul, reports said. AFP PHOTO / OZAN KOSE
logo

آية الله السيستاني.. المرجع "الإيراني" الذي يقود المواجهة ضد طهران في العراق

Supporters of the Al Sairun Party, which is backed by the Iraqi Shi'ite cleric Moqtada al-Sadr, hold a poster of Iraq's top Shi'ite cleric, Grand Ayatollah Ali al-Sistani, while attending a campaign rally, ahead of the parliamentary election in Baghdad, Iraq May 4, 2018. REUTERS/Alaa al-Marjani

انسحاب القنوات واستقالة المدير الفني.. سوء الحظ يلاحق مهرجان الجونة