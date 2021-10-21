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سياسة|شيشان

خططوا لاغتيال معارضين شيشانيين.. حبس 6 أجانب في تركيا بتهمة التجسس لصالح روسيا

أفراد من قوات الأمن التركية (وكالة الأناضول)
21/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202101:08 PM (مكة المكرمة)

قررت محكمة تركية أمس الأربعاء حبس 6 أجانب يحملون جنسيات روسيا وأوكرانيا وأوزبكستان بتهمة التجسس والتحضير لعمل مسلح ضد معارضين شيشانيين مقيمين في تركيا.

وعقب جلسة المحاكمة تم اقتياد الأشخاص الستة إلى سجن "مال تبة" بمدينة إسطنبول.

وقالت قناة تي آر تي التركية (حكومية) إن محكمة في إسطنبول قضت ببقائهم في الحبس بتهمة "التجسس السياسي أو العسكري" وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن ما بين 15 و20 عاما.

وكان الأجانب الستة تم توقيفهم في ولايتي إسطنبول وأنطاليا في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بأمر من النيابة العامة في إسطنبول بتهمة التجسس السياسي والعسكري.

ووفقا لوكالة الأناضول، فقد ضبطت قوات الأمن في أماكن إقامة المتهمين لحظة اعتقالهم 3 مسدسات، أحدها مزود بكاتم للصوت، وعدد كبير من الذخائر ومخازن ذخائر.

جواسيس إيران

والأسبوع الماضي ألقى جهازا الاستخبارات والأمن التركيان القبض على 8 أشخاص، بينهم عميلان لإيران، أثناء محاولتهم تهريب عسكري إيراني سابق إلى طهران عبر ولاية وان شرقي تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية أمس الأربعاء أن أحد العميلين المقبوض عليهما يحمل الجنسية التركية، وأضافت المصادر أن عناصر من المخابرات الإيرانية عملت على تشكيل شبكة في ولاية وان بميزانية قدرها 30 ألف دولار للقبض على العسكري السابق، ونقله إلى إيران.

يذكر أنه في فبراير/شباط 2021 اعتقلت تركيا لفترة وجيزة موظفا في القنصلية الإيرانية بإسطنبول على خلفية تحقيق في اغتيال معارض إيراني في تركيا عام 2019، والعام الماضي اعتقلت السلطات التركية 11 شخصا يشتبه في مساعدتهم عملاء إيرانيين على إعادة معارض إيراني إلى طهران بالقوة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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