Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|سودان

وسط انتشار أمني مكثف بالخرطوم.. مظاهرات تدعم الانتقال المدني وحكومة حمدوك وأخرى تطالب بإسقاطها

الآلاف خرجوا إلى شوارع الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية (الفرنسية)
21/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202106:06 PM (مكة المكرمة)

انطلقت في الخرطوم ظهر اليوم الخميس مظاهرة دعا إليها تحالف قوى الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي لدعم حكومة عبد الله حمدوك، في حين أغلقت قوات الجيش والشرطة الطرق المؤدية إلى المقار الحكومية والأسواق الرئيسية.

وتظاهر آلاف السودانيين اليوم الخميس، بالعاصمة الخرطوم وبقية ولايات البلاد، للمطالبة بـ"حماية الثورة واستكمال مهامها وتحقيق مطالبها".

وردد المتظاهرون شعارات منها "سلمية.. سلمية"، و"ثوار أحرار.. حنكمل المشوار"، كما حملوا الأعلام الوطنية ورفعوا لافتات تطالب بالحكم المدني منها "يا سلطة مدنية.. يا ثورة أبدية"، و"كل السلطة في إيد الشعب".

الصحافة محطة ٧

تم النشر بواسطة ‏عثمان عبد القادر‏ في الخميس، ٢١ أكتوبر ٢٠٢١

وأمس الأربعاء، دعا تجمع المهنيين السودانيين كل القطاعات إلى المشاركة الفعالة في المواكب (المظاهرات) المليونية اليوم الخميس.

وأكد البيان ضرورة التحول الديمقراطي المتكامل لأن الشعب سئم من سلسلة حكم الفرد، على حد قول البيان.

وقبيل المظاهرات أغلق عناصر من الجيش الشوارع بحواجز أسمنتية وأسلاك شائكة لمنع أي دخول محتمل للمتظاهرين إلى محيط القيادة العامة.

كما انتشرت عربات عسكرية مدرعة، مع عشرات الجنود المدججين بالأسلحة، في الشوارع المؤدية إلى مقر قيادة الجيش.

 

تم النشر بواسطة ‏لجان مقاومة جنوب الحزام‏ في الخميس، ٢١ أكتوبر ٢٠٢١

في المقابل، يواصل أنصار تحالف "قوى الحرية والتغيير- مجموعة الميثاق الوطني" اعتصامهم أمام القصر الجمهوري لليوم السادس على التوالي.

ويطالب المعتصمون بتوسيع قاعدة المشاركة في الفترة الانتقالية، والالتزام بتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، وحل الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة كفاءات، والإسراع في تكوين هياكل السلطة الانتقالية.

كما نظم مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة في شرقي السودان تظاهرة أمام بوابة الميناء الجنوبي بمدينة بورتسودان، شمال شرقي السودان.

وجدد المتظاهرون مطالبهم بإلغاء مسار شرقي السودان في مفاوضات جوبا، وحل الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية. ويتزامن هذا التحرك مع دعوات أطلقتها مجموعات من لجان المقاومة في بورتسودان للمشاركة في مظاهرات مطالبة بالحكم المدني.

تفادي العنف

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -في تغريدة على تويتر- إن واشنطن تدعو الشعب السوداني إلى ممارسة حقه في التجمع اليوم الخميس بسلام ودون عنف، بما يتماشى مع الفترة الانتقالية.

كما دعت السفارة الأميركية في الخرطوم القادة المدنيين والعسكريين في السودان إلى العمل معا في شراكة للتغلب على خلافاتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعايير الأساسية للوثيقة الدستورية.

وقالت السفارة -على صفحتها في فيسبوك- إنها تشجع المتظاهرين على السلمية، وتذكرهم بالدعم الأميركي القوي للانتقال الديمقراطي لتحقيق الحرية والسلام والعدالة.

وقد اتهم مني أركو مناوي -حاكم إقليم دارفور القيادي في قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني- تحالف قوى الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي بتعطيل مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لحل الأزمة السياسية، وذلك بعدم تسمية ممثليهم في اللجنة السباعية المقترحة لحل الأزمة.

وقال القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني إسماعيل جلاب إن رئيس الوزراء ليس محايدا في الأزمة الحالية، لأنه يساند تحالف قوى الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي.

ووصف جلاب -في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء- الأزمة بالكارثة، وقال إن مجموعة المجلس المركزي لا تتجاوز معرفتها بالسودان المقار الحكومية في الخرطوم.

إنجاح الفترة الانتقالية

في سياق مواز، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة والمكون المدني حريصان على إنجاح الفترة الانتقالية، وصولا إلى تشكيل حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني.

وشدد البرهان خلال لقائه -في الخرطوم- وزيرة الشؤون الأفريقية بالخارجية البريطانية فيكي فورد على الالتزام بالوثيقة الدستورية، والحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني.

وقد أكدت آلية مبادرة رئيس الوزراء السوداني لحل الأزمة استمرار الثورة السودانية بالتفاف الجماهير حول شعاراتها لإكمال التحول الديمقراطي.

وعبّرت الآلية -في بيان- عن أملها في أن يواصل الشعب السوداني مسيرة النضال وتطلعاته المشروعة في بناء الدولة الوطنية، وناشدت قوات الشرطة أن تقوم بدورها في تأمين المظاهرات المقررة اليوم الخميس.

من جانبه، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن السودانيين هم الأحرص على المضي بأهداف الثورة إلى نهايتها، وذلك خلال لقائه -في الخرطوم- بايتون نوف نائب المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي.

وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني -في تغريدة- إن حمدوك شكر نائب المبعوث الأميركي للدعم المتواصل الذي توفره واشنطن لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في السودان.

من جانبه، أكد نائب المبعوث الأميركي حرص بلاده على دعم التحول المدني الديمقراطي في السودان، كما ثمّن جهود حمدوك للوصول إلى حلول للقضايا والتحديات المحلية والإقليمية.

المصدر : الجزيرة + وكالات + وكالة سند

حول هذه القصة

على صلة بالدعم السريع وأنصار البشير.. فيسبوك يغلق شبكتين للحسابات المزيفة في السودان

قالت شركة فيسبوك إنها أغلقت شبكتين كبيرتين تستهدفان مستخدمين لمنصتها في السودان في الأشهر القليلة الماضية. يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات بين المكونين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية.

Published On 21/10/2021

قبيل "مليونية" الخميس.. الشارع السوداني منقسم بين معسكرين والجيش يغلق كل الطرق إلى مقر قيادته

أغلق الجيش السوداني اليوم الخميس كل الطرق المؤدية لمقر قيادته وسط العاصمة الخرطوم، قبيل انطلاق مظاهرات تطالب بالحكم المدني وإنهاء الشراكة مع العسكريين في السلطة واستكمال الانتقال السلمي الديمقراطي.

Published On 21/10/2021

بعد وصولهم لطريق مسدود وانتقال الخلافات للشارع.. ما الخيارات لاحتواء الأزمة بين أطراف الحكم بالسودان؟

تجمدت خيارات التسوية لأزمة أطراف الحكم الانتقالي بالسودان انتظارا لما ستسفر عنه مواكب لدعم الحكم المدني اليوم الخميس، رغم أن الخبراء يرون أنها ستصب المزيد من الزيت على النار.

Published On 21/10/2021
المزيد من سياسة

الحوثيون قالوا إنها استهدفت معسكرا بالعاصمة.. التحالف يعلن تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء لتحييد خطر وشيك

معاودة قصف صنعاء

استنفار أمني في بغداد مع استمرار اعتصام للمعترضين على نتائج الانتخابات

Iraqi Shiite groups protest the election results in Baghdad

الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة "استُخدمت" لتهريب مخدرات من سوريا

The Air Force recently bought 57 drones from China’s Da-Jiang Innovations to be used in testing and training. PHOTO: ANDY ABEYTA/THE GAZETTE/ASSOCIATED PRESS

حصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان العراقي المقبل.. كيف أدار التيار الصدري ماكنته الانتخابية وما عوامل قوته؟

Iraq's parliamentary election results
الأكثر قراءة

لوفيغارو: بعد 10 سنوات على الحادثة.. هكذا قتل القذافي

midan - القذافي

تتكون من 15 شخصا.. المخابرات التركية تسقط شبكة تجسس للموساد الإسرائيلي

Turkish special force police officers take position on April 1, 2015 near Istanbul Police headquaters in Istanbul. A female attacker carrying a bomb and a gun was killed on Wednesday when Turkish security forces opened fire on her and an accomplice after they sought to attack the police headquarters in Istanbul, reports said. AFP PHOTO / OZAN KOSE
logo

آية الله السيستاني.. المرجع "الإيراني" الذي يقود المواجهة ضد طهران في العراق

Supporters of the Al Sairun Party, which is backed by the Iraqi Shi'ite cleric Moqtada al-Sadr, hold a poster of Iraq's top Shi'ite cleric, Grand Ayatollah Ali al-Sistani, while attending a campaign rally, ahead of the parliamentary election in Baghdad, Iraq May 4, 2018. REUTERS/Alaa al-Marjani

انسحاب القنوات واستقالة المدير الفني.. سوء الحظ يلاحق مهرجان الجونة