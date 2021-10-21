أكد دعمه للمبعوث الأممي لليمن.. مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية

دان مجلس الأمن الدولي هجمات الحوثيين على السعودية عبر الحدود، موضحا أن العدد المتزايد للهجمات على السفن المدنية والتجارية يشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر.

وأعرب مجلس الأمن -في بيان له- عن دعمه الثابت للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، مؤكدا على توقعاته بأن يلتقي الطرفان تحت رعاية الأمم المتحدة، بحسن نية ودون شروط مسبقة.

وشدد المجلس على ضرورة وقف التصعيد من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك تصعيد الحوثيين في مأرب، داعيا الحكومة اليمنية إلى تسهيل دخول سفن الوقود والمساعدات الإنسانية بشكل منتظم ودون تأخير إلى ميناء الحديدة.

وكانت السعودية قد أعربت عن أسفها وغضبها من أن مجلس الأمن قد وقف ‏حتى تاريخ اليوم عاجزا، ولم يتمكن من إصدار بيان يدين فيه هجمات ‏الحوثيين على المملكة.

ودان السفير السعودي عبد الله المعلمي تلك الهجمات، مُهيبا بمجلس الأمن أن يتخذ الخطوات الحازمة لردع الحوثيين.

كما أكد حق بلاده في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن ‏واستقرار أراضيها، وفقا لالتزاماتها بالقانون ‏الدولي.‏

وأضاف المعلمي أن المملكة تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، للوصول إلى ‏وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة.