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سياسة

وزير الخارجية السعودي يبحث مع مبعوث أميركا لإيران سبل وقف دعم طهران للمليشيات التي تهدد أمن المنطقة

Maas - Farhan press conference in Berlin
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الأناضول)
20/10/2021

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض مع المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي التعاون الثنائي بين البلدين بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية الجارية بهذا الشأن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الجانبين بحثا تكثيف الجهود المشتركة للتصدي لما وصفتها بانتهاكات إيران للاتفاقات والمعاهدات الدولية.

كما بحثا تعزيز العمل المشترك لوقف ما سمته الوكالة الدعم الإيراني للمليشيات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم.

المصدر : الجزيرة

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