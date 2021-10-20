قال مسؤولون ومصادر بالمنطقة إن مسؤولين سعوديين وإيرانيين يعتزمون عقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة هذا الشهر، ولكن لم يتحدد بعد موعد لها، وذلك بهدف تهدئة حدة التوتر بين البلدين.