قال مسؤولون ومصادر بالمنطقة إن مسؤولين سعوديين وإيرانيين يعتزمون عقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة هذا الشهر، ولكن لم يتحدد بعد موعد لها، وذلك بهدف تهدئة حدة التوتر بين البلدين.
وزير الخارجية السعودي يبحث مع مبعوث أميركا لإيران سبل وقف دعم طهران للمليشيات التي تهدد أمن المنطقة
20/10/2021
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض مع المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي التعاون الثنائي بين البلدين بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية الجارية بهذا الشأن.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الجانبين بحثا تكثيف الجهود المشتركة للتصدي لما وصفتها بانتهاكات إيران للاتفاقات والمعاهدات الدولية.
سمو #وزير_الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران. https://t.co/UvfauMGzgQ#واس_عام pic.twitter.com/DeLWQXfa2g
— واس العام (@SPAregions) October 20, 2021
كما بحثا تعزيز العمل المشترك لوقف ما سمته الوكالة الدعم الإيراني للمليشيات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم.
المصدر : الجزيرة