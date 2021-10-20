قتل 19 شخصا في حادث سير بالقاهرة عندما اصطدمت شاحنة بحافلة صغيرة على إحدى الطرق السريعة، بحسب مصادر طبية وأمنية.

وذكرت وسائل الإعلام أن التصادم وقع بين شاحنة وحافلة لنقل الركاب على الطريق السريع بين مدينة 6 أكتوبر ومحافظة الفيوم غرب القاهرة، وأن سيارات الإسعاف انتقلت إلى مكان الحادث لإسعاف الضحايا.

وأسفر التصادم عن مصرع سائقي الشاحنة والحافلة وجميع الركاب، بحسب المصادر نفسها.

ويقع كثير من حوادث السير في مصر بسبب عدم صيانة الطرق أو عدم التزام السائقين بتعليمات المرور.

ووفق الأرقام الرسمية، لقي 7 آلاف شخص مصرعهم في حوادث طرق بمصر في عام 2020.