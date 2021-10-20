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سياسة|تركيا

أردوغان يطلب من البرلمان تمديد تفويضه بتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق

الرئاسة التركية قدمت مذكرة للبرلمان بشأن تمديد مهام القوات المسلحة المشاركة في قوة "يونيفيل" في لبنان.

أردوغان أعلن قبل أيام عزم تركيا على القضاء على التهديدات الإرهابية التي مصدرها شمالي سوريا (الأناضول)
20/10/2021

قدمت الرئاسة التركية اليوم الأربعاء مذكرة إلى البرلمان لتمديد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين آخرين.

وأكدت المذكرة -المذيلة بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان- أن المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا في تصاعد مستمر.

ونصت المذكرة على إيلاء تركيا أهمية كبيرة للحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية ووحدة أراضي الجار العراق.

وأضافت أن استمرار وجود عناصر تنظيمي حزب العمال الكردستاني والدولة الإسلامية في العراق، والمحاولات الانفصالية القائمة على أساس عرقي، يشكلان تهديدا مباشرا للسلم الإقليمي والاستقرار ولأمن لتركيا.

وتابعت المذكرة أن التنظيمات -التي وصفتها بالإرهابية، لا سيما "العمال الكردستاني" ووحدات "حماية الشعب الكردية" وتنظيم الدولة، التي تواصل وجودها في المناطق القريبة من الحدود التركية مع سوريا- مستمرة في أنشطتها ضد تركيا وأمنها القومي والمدنيين.

CEYLANPINAR, TURKEY - OCTOBER 18: A Turkish soldiers preparer the tanks as they secures the road before army tanks start moving towards the Syrian border on October 18, 2019 in Ceylanpinar, Turkey. Turkish forces appeared to continue shelling targets in Northern Syria despite yesterday's announcement, by U.S. Vice President Mike Pence, that Turkey had agreed to a ceasefire in its assault on Kurdish-held towns near its border. (Photo by Burak Kara/Getty Images)تركيا شنت عدة عمليات عسكرية في شمال سوريا والعراق في السنوات الماضية (غيتي)

وأفادت بأن تنظيم "وحدات حماية الشعب" يواصل أنشطته الانفصالية في سوريا، موضحة أن تركيا اتخذت إجراءات تتماشى مع مصالحها المشروعة المتعلقة بأمنها القومي، بهدف الحفاظ على الاستقرار والتهدئة القائمة في مناطق عملياتها.

كما أشارت المذكرة الرئاسية إلى تواصل المخاطر والتهديدات التي تستهدف الأنشطة المتعلقة بإرساء الاستقرار والأمن ضمن إطار "مسار أستانة" في محافظة إدلب (شمال غربي سوريا).

وأردفت أنه في نطاق كل هذه التطورات، فإن "اتخاذ الإجراءات اللازمة يحمل أهمية حيوية، وذلك بما يتماشى مع حقوقنا الناشئة عن القانون الدولي تجاه تقويض وحدة الأراضي العراقية والسورية عبر الإرهاب وخلق أمر واقع غير مشروع في الميدان وضد جميع أنواع المخاطر والتهديدات والإجراءات التي قد تعرض أمننا القومي للخطر".

وطلبت المذكرة الرئاسية من البرلمان تمديد فترة التفويض الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين جديدين، اعتبارا من 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وقدمت الرئاسة التركية مذكرة أخرى للبرلمان بشأن تمديد مهام القوات المسلحة المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل) عاما آخر، يبدأ من 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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