Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة

بينهم عروس ومقاتلان حكوميان.. 9 ضحايا بين قتيل وجريح في هجومين منفصلين بأفغانستان

2/10/2021-|آخر تحديث: 2/10/202109:20 PM (مكة المكرمة)

قال مصدر أمني أفغاني للجزيرة إن 4 قتلى سقطوا -بينهم اثنان من قوات الحكومة- في هجوم شنه مسلحون في جلال آباد (شرقي أفغانستان).

وقالت مصادر محلية للجزيرة إن عروسا قتلت، وجرح 5 آخرون في تفجير استهدف قاعة للحفلات في مدينة أقجة (في ولاية جوزجان شمالي أفغانستان).

وأضافت المصادر أن الهجوم استهدف القاعة أثناء حفل للزفاف، وأنه لم تتضح بعد هوية المنفذين ولا دوافعهم.

ونقل مراسل الجزيرة في إسلام آباد عن مصادر أمنية باكستانية أن 4 عسكريين قتلوا في هجوم شنه مسلحون مجهولون على حاجز أمني في منطقة مير علي (شمال وزيرستان).

وتزامن الهجوم مع إعلان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بدء حوار مع فصائل من حركة طالبان باكستان، فضلا عن إعلان فصيل من الحركة وقفا لإطلاق النار في المنطقة 20 يوما.

العلاقات مع أوزبكستان

وفي السياق ذاته، بحث وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي مع سفير أوزبكستان يادغار شادمانوف في كابل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية عبد القهار بلخي -في تغريدة على تويتر- إن الجانبين ناقشا قضية تأمين مطار مزارِ شريف، وإعادة تسيير الرحلات بين أوزبكستان والعاصمة كابل.

توتر حدودي

وفي شأن ذي صلة، قال رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون -في خطاب ألقاه في منطقة مير سعيد المتاخمة لأفغانستان- إن حماية الحدود بين البلدين تشكل إحدى أولويات حكومته.

جاء ذلك بعدما أعلنت الخارجية الروسية أنها رصدت حشودا عسكرية على جانبي الحدود بين الدولتين الجارتين، وهو ما نفته الحكومة المؤقتة في الجانب الأفغاني.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

برلمان مجلس أوروبا يدعو الأعضاء لمواجهة الأزمة الإنسانية في أفغانستان

دعا برلمان مجلس أوروبا في ستراسبورغ الدول الأعضاء إلى ضرورة إعطاء الأولوية القصوى في أفغانستان لمواجهة الأزمة الإنسانية، كما شدد البرلمان على تحمل الدول مسؤولياتها في ما يتعلق بحماية اللاجئين.

أفغانستان.. شهادات 4 نساء عن الحياة في ظل حكم طالبان

ما يزال النقاش جاريا داخل أفغانستان وخارجها بشأن وضع المرأة الأفغانية في ظل إدارة حركة طالبان التي سيطرت على البلاد قبل نحو شهر ونصف، إلا أن للأفغانيات وجهات نظر مختلفة تجاه أوضاعهن في ظل حكم الحركة.

2/10/2021

أفغانستان.. طالبان تهاجم مخبأ لتنظيم الدولة والأمم المتحدة تدعو لصرف أموال المساعدات

أعلنت حركة طالبان أنها دهمت مخبأ لتنظيم الدولة وقتلت واعتقلت عددا من عناصره عقب تفجير استهدف قوات الحكومة شمال كابل، في حين دعت الأمم المتحدة المانحين للتعجيل بصرف الأموال لتوفير المساعدات لأفغانستان.

1/10/2021
المزيد من سياسة

اتهامات للعسكر برعايتها.. مفاصلة داخل الائتلاف الحاكم تضع السودان على حافة أزمة دستورية

اجتماع قاعة الصداقة بالخرطوم لتدشين الميثاق السياسي الموازي للمنشقين عن قوى الحرية والتغيير (الجزيرة)

السودان.. جدل حول مؤتمر "قاعة الصداقة" ووزير الصناعة يتهم البرهان بالتهديد بالانقلاب

مؤتمر قاعة الصداقة عقد بمشاركة 20 كيانا من القوى السياسية والحركات المسلحة (الأناضول)

تونس.. رئيس هيئة الانتخابات يرد على "التشكيك" باستقلاليتها وفرنسا تدعو سعيد لإطلاق حوار وطني

سعيد استحوذ على كل السلطات التنفيذية والتشريعية بموجب مرسوم عزز به إجراءاته الاستثنائية (الأناضول-أرشيف)

استدعت سفيرها في فرنسا.. الجزائر تستنكر تصريحات منسوبة لماكرون وتعدّها تدخلا في شؤونها

ماكرون طعن في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي بحسب التصريحات التي نقلتها لوموند (الأوروبية)
الأكثر قراءة

علامات مبكرة على التوحد بين الأطفال من عمر 6 حتى 12 شهرا

الدراسات أثبتت فاعلية التشخيص المبكر للتوحد في 97.5% من الحالات (بيكسلز)
logo

منها "إن شاء الله".. ماذا تعرف عن الكلمات العربية الباقية في الإسبانية والبرتغالية؟

لم تدافع عن إسرائيل إثر اتهامها بالإبادة العرقية.. مكتب كامالا هاريس يسعى لاحتواء تداعيات نقاش لها مع طالبة فلسطينية

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي (الأوروبية)
logo

استراتيجية "تشي" الثورية.. كيف تغير الصين مستقبل الإنترنت في العالم؟