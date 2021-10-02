Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|ليبيا

ليبيا والجزائر ومصر تؤكد على خروج المقاتلين الأجانب.. والمبعوث الأميركي يدعو لمواصلة التحضير للانتخابات

وكيل وزارة الخارجية الليبية (يمين) خلال الاجتماع الوزاري الافتراضي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي (مواقع التواصل)
وكيل وزارة الخارجية الليبية (يمين) خلال الاجتماع الوزاري الافتراضي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي (مواقع التواصل)
2/10/2021

أكدت ليبيا والجزائر ومصر على ضرورة خروج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، في حين دعا المبعوث الأميركي إلى مواصلة التحضير للانتخابات التي من المقرر إجراؤها في ليبيا أواخر العام الجاري.

فخلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي عقد عبر تقنية الفيديو، قال وكيل وزارة الخارجية الليبية، عمر كتي، إن تنفيذ القرارات والمبادرات بشأن الوضع في ليبيا لن يتأتى إلا بإنهاء وجود المقاتلين الأجانب دون قيد أو شرط.

وأضاف كتي في كلمة ألقاها نيابة عن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أن اجتماعا سيعقد في طرابلس في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لبلورة موقف إقليمي ودولي موحد بشأن آليات ضمان الاستقرار في ليبيا.

من جهتها، شددت الجزائر خلال الاجتماع نفسه على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بشكل تدريجي ومنظم وآمن، وبرعاية الأمم المتحدة، وبالتنسيق مع الدول المجاورة.

وفي السياق ذاته، طالب وزير الخارجية التشادي محمد زين شريف بأن يتم التنسيق مع البلدان المعنية، ومن بينها تشاد، قبل إخراج أي مسلحين من ليبيا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه اليوم في القاهرة، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

ونقل بيان للخارجية المصرية عن شكري قوله إن هذه القوات تحول دون استعادة السيادة الليبية الكاملة وتؤثر على أمن دول جوار ليبيا.

من جهته، أعرب اللافي عن تقديره واعتزازه بدور مصر الداعم لليبيا ولجهود تثبيت الاستقرار فيها، وفق ما ورد في البيان نفسه.

موقف أميركي

في هذه الأثناء، رحب المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند بالمشاورات الليبية الجارية في المغرب بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتي يسعى خلالها الطرفان إلى التوافق بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي من المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال نورلاند -في بيان- إنه ما زالت هناك حاجة لمزيد من الجهود للتقريب بين الفرقاء الليبيين، وأعرب عن أمله أن يولي كل جانب الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة للطرف الآخر.

وطالب باستمرار التحضيرات الخاصة بالانتخابات، حتى يتسنّى الانطلاق في تسجيل المرشحين وغيرها من المتطلبات.

وشدد المبعوث الأميركي على أنه لا ينبغي لأي فرد أو مؤسسة أن يكون له حق الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

ليبيا.. اختتام المشاورات في المغرب والمنفي يؤكد إجراء الانتخابات بموعدها

اختتم وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين مشاوراتهما بالرباط دون الإعلان عن إنهاء الخلاف بشأن الانتخابات البرلمانية، في حين أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن الانتخابات ستجرى بموعدها.

2/10/2021

ليبيا.. عقيلة صالح يؤكد أن الحكومة تواصل عملها والمنفي يحذر من عدم وجود رؤية للانتخابات

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إنه أبلغ الأمم المتحدة أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها، بينما اعتبر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن عدم وجود رؤية للانتخابات المقبلة هو خطر بحد ذاته.

25/9/2021
المزيد من سياسة

اتهامات للعسكر برعايتها.. مفاصلة داخل الائتلاف الحاكم تضع السودان على حافة أزمة دستورية

اجتماع قاعة الصداقة بالخرطوم لتدشين الميثاق السياسي الموازي للمنشقين عن قوى الحرية والتغيير (الجزيرة)

السودان.. جدل حول مؤتمر "قاعة الصداقة" ووزير الصناعة يتهم البرهان بالتهديد بالانقلاب

مؤتمر قاعة الصداقة عقد بمشاركة 20 كيانا من القوى السياسية والحركات المسلحة (الأناضول)

تونس.. رئيس هيئة الانتخابات يرد على "التشكيك" باستقلاليتها وفرنسا تدعو سعيد لإطلاق حوار وطني

سعيد استحوذ على كل السلطات التنفيذية والتشريعية بموجب مرسوم عزز به إجراءاته الاستثنائية (الأناضول-أرشيف)

استدعت سفيرها في فرنسا.. الجزائر تستنكر تصريحات منسوبة لماكرون وتعدّها تدخلا في شؤونها

ماكرون طعن في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي بحسب التصريحات التي نقلتها لوموند (الأوروبية)
الأكثر قراءة

علامات مبكرة على التوحد بين الأطفال من عمر 6 حتى 12 شهرا

الدراسات أثبتت فاعلية التشخيص المبكر للتوحد في 97.5% من الحالات (بيكسلز)
logo

منها "إن شاء الله".. ماذا تعرف عن الكلمات العربية الباقية في الإسبانية والبرتغالية؟

لم تدافع عن إسرائيل إثر اتهامها بالإبادة العرقية.. مكتب كامالا هاريس يسعى لاحتواء تداعيات نقاش لها مع طالبة فلسطينية

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي (الأوروبية)
logo

استراتيجية "تشي" الثورية.. كيف تغير الصين مستقبل الإنترنت في العالم؟