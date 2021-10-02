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سياسة|إمارات عربية متحدة

لا يعرف سبب الحادث.. مقتل 4 من شرطة أبوظبي بتحطم طائرة إسعاف

صورة نشرتها وكالة أنباء الإمارات لطائرة إسعاف تابعة لشرطة أبوظبي (أرشيف)
صورة نشرتها وكالة أنباء الإمارات لطائرة إسعاف تابعة لشرطة أبوظبي (أرشيف)
2/10/2021

قالت السلطات الإماراتية -اليوم السبت- إن 4 من أفراد شرطة أبوظبي لقوا مصرعهم إثر سقوط طائرة إسعاف في العاصمة الإماراتية، وذكرت شرطة أبوظبي -عبر حسابها في تويتر- أن طاقم طائرة إسعاف مكون من 4 أفراد "وافتهم المنية إثر تعرضهم لحادث سقوط طائرة الإسعاف أثناء تأدية الواجب".

ولم يوضح بيان الشرطة أو أي جهة رسمية أخرى في الإمارات مكان وسبب سقوط الطائرة.

وحسب بيان شرطة أبوظبي فإن ضحايا الحادث هم مقدم مدرب طيار، وملازم طيار، وطبيب مدني، وممرض مدني.

المصدر : وكالات

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