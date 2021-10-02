لا يعرف سبب الحادث.. مقتل 4 من شرطة أبوظبي بتحطم طائرة إسعاف

قالت السلطات الإماراتية -اليوم السبت- إن 4 من أفراد شرطة أبوظبي لقوا مصرعهم إثر سقوط طائرة إسعاف في العاصمة الإماراتية، وذكرت شرطة أبوظبي -عبر حسابها في تويتر- أن طاقم طائرة إسعاف مكون من 4 أفراد "وافتهم المنية إثر تعرضهم لحادث سقوط طائرة الإسعاف أثناء تأدية الواجب".

ولم يوضح بيان الشرطة أو أي جهة رسمية أخرى في الإمارات مكان وسبب سقوط الطائرة.

#نعي | بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي القيادة العامة لشرطة أبوظبي أبناء الواجب المغفور لهم بأذن لله مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي

ملازم طيار ناصر محمد الراشدي

طبيب مدني شاهد فاروق غلام

ممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو pic.twitter.com/AkbpKVgNQ9 — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) October 2, 2021

وحسب بيان شرطة أبوظبي فإن ضحايا الحادث هم مقدم مدرب طيار، وملازم طيار، وطبيب مدني، وممرض مدني.