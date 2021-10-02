الأولى من نوعها.. انطلاق انتخابات مجلس الشورى في قطر

انطلقت صباح اليوم السبت انتخابات مجلس الشورى القطري الأولى من نوعها، والتي يترشح فيها 284 مرشحا سينتخب منهم القطريون 30 مرشحا يمثلهم في هذا المجلس.

وتدور هذه الانتخابات في 30 دائرة. وقد أظهرت فترة الحملات الانتخابية حركة لافتة لم تقتصر على الفضاء العام، بل انتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى ساحة نقاش واسعة بشأن البرامج.

ويتنافس 284 مرشحا -بينهم 28 امرأة- للفوز بـ30 مقعدا من إجمالي 45، ويعين أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 15 عضوا.

وانطلقت الحملات الانتخابية للمرشحين منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي لمدة أسبوعين، قبل أن تدخل مرحلة الصمت الانتخابي استعدادا لعملية التصويت.