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سياسة|فرنسا

الجزائر تستدعي سفيرها بفرنسا بعد تصريحات لماكرون شكك فيها بوجود أمة جزائرية قبل الاستعمار

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (يسار) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الجزيرة)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (يسار) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الجزيرة)
2/10/2021-|آخر تحديث: 2/10/202111:51 PM (مكة المكرمة)

أفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية بأن الرئاسة استدعت السفير الجزائري لدى باريس للتشاور.

وتأتي خطوة السلطات الجزائرية بعد تصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نقلتها صحيفة لوموند، يتهم فيها السلطات الجزائرية بأنها تكنّ الضغينة لفرنسا، ويشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

كما طالب ماكرون -في تصريحاته تلك- بإعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغة الجزائرية، لمحو ما وصفه بتزييف الحقائق الذي قام به الأتراك.

وفي موضوع التأشيرات، قال ماكرون إن تقليص منحها سيستهدف المسؤولين لا الطلاب ولا مجتمع الأعمال، مشددا على أن الهدف هو إزعاج الذين في السلطة بسبب رفضهم استقبال المهاجرين غير النظاميين الذين ترغب فرنسا في إعادتهم.

وكانت الخارجية الجزائرية قد استدعت السفير الفرنسي لديها، لإبلاغه اعتراض السلطات الجزائرية على تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين سنويا إلى النصف.

المصدر : الجزيرة

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