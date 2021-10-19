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سياسة|نيجيريا

أكثر من 40 قتيلا في هجوم شنته عصابات على سوق بنيجيريا

Arrival of the rescued JSS Jangebe schoolgirls in Jangebe
فرد من قوات الأمن النيجيرية أثناء عملية تحرير تلميذات مختطفات (رويترز-أرشيف)
19/10/2021

قُتل نحو 43 شخصا ليل الأحد على أيدي مجموعة مسلحين هاجموا سوقا شمال غرب نيجيريا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية مساء الاثنين بعدما أشارت في وقت سابق إلى مقتل العشرات.

وقال المتحدث باسم حكومة سوكوتو، محمد بيلو، في بيان مساء الاثنين "تأكد مقتل 43 شخصا إثر هجوم شنته عصابات على قرية غورونيو في ولاية سوكوتو".

وقال تاجر لرويترز "اقتحم المسلحون السوق بينما كانت تعج بالمشترين والبائعين.. كانوا يطلقون النار علينا عشوائيا بعد أن أحاطوا بالسوق وراحوا يطلقون الرصاص في كل اتجاه ويقتلون الناس".

ومنذ سنوات، تبث هذه المجموعات التي يسميها السكان "قطاع الطرق" الذعر في شمال غرب ووسط نيجيريا.

وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت حدة عنف هذه العصابات التي تنهب القرى وتسرق المواشي وتقوم بعمليات خطف من أجل الحصول على فدية.

وقُتل 19 شخصًا على الأقل منذ 10 أيام في هجوم على سوق في قرية أخرى في ولاية سوكوتو في منطقة سابون بيرني قرب الحدود مع النيجر.

وقد يكون الهجوم انتقاميا، إذ قتل 11 شخصا في سوق في قرية مجاورة على يد مجموعة أهلية شكّلت للدفاع عن النفس في مواجهة هذه الجماعات.

وغالبا ما تصل الأنباء عن وقوع هجمات في شمال غرب البلاد متأخرة، نظرا لتعليق السلطات الاتصالات الشهر الماضي في زمفرا وأجزاء من ولايات كاتسينا وسوكوتو وكادونا.

المصدر : وكالات

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Published On 27/9/2021
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