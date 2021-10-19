القاهرة- سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد أن خففت المحكمة حكم حبس الطبيب الذي ظهر يأمر ممرضا مسنا "بالسجود والصلاة" لكلبه، في واقعة أثارت ضجة كبيرة، ولقيت رفضا رسميا وشعبيا واسعا ظهر في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل.

وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، أمس الاثنين، بقبول استئناف الطبيب عمرو شريف وآخرين ظهروا في الفيديو الشهير، على حكم حبسهم في واقعة "اسجد للكلب" سنتين شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم وجعل الحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم الطبيب 100 ألف جنيه وباقي المتهمين 50 ألف جنيه.

ولم تكتف المحكمة بتخفيف الحكم، بل برأت المتهمين من تهمتي التعدي على القيم الأسرية للمجتمع واستخدام حسابات على مواقع التواصل لارتكاب الجرائم المسندة إليهم.

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت -في وقت سابق- بحبس المتهمين الثلاثة في الواقعة المعروفة إعلاميًا "بواقعة السجود لكلب" والتنمر على ممرض سنتين، وغرامة 100 ألف جنيه.

سنة مع إيقاف التنفيذ.. تخفيف الحكم على متهمي "السجود للكلب" pic.twitter.com/0PIpQR6yAy — جريدة الدستور (@ElDostorEgypt) October 18, 2021

غضب مواقع التواصل

تخفيف الحكم على الطبيب وأصدقائه إيقاف تنفيذه أثار موجة غضب واسعة في مصر، ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي المحاكمة بالتمثيلية والهزلية، وشبهوها بمحاكمة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي شهدت في مراحلها الأولى أحكاما مشددة، ثم انتهى أغلبها لاحقا بالبراءة.

كما قارن ناشطون على مواقع التواصل بين إيقاف تنفيذ حكم صاحب واقعة "اسجد للكلب" الذي استهزأ بالدين وأهان "ممرضا مسنا لا حول له ولا قوة"، بالحكم الصادر على الإعلاميين المعارضين معتز مطر وحسام الشوربجي بالحبس المشدد 15 عاما بتهمة إهانة قاض.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق أصدرت أمس الاثنين حكما بالسجن المشدد غيابيا على كل من الإعلاميين المعارضين معتز مطر وحسام الشوربجي لمدة 15 عاما لإدانتهما بإهانة رئيس محكمة جنح إرهاب الزقازيق والتشكيك في أحكام القضاء المصري عبر برامجهما الفضائية.

بعد حكم حبسه عامين

محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تقضي بتخفيف حكم حبس طبيب واقعة«اسجد للكلب» لسنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة100ألف جنيه إهانة الشعب بقت شئ مشروع

محاكمات تمثيلية

مثل محاكمة نظام مبارك

وما أكثر المحاكمات الهزلية نفرحهم بحكم فشنك

ثم الكلمة الفاسدة

عودوا إلى مقاعدكم — ربعاوي 2 (@1_s_herif) October 18, 2021

#ارض_اللوا

حبس المتهمين في واقعة السجود للكلب سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه … احنا عايزين المصلحة هانستفيد ايه من سجنه ابجني يسترك — اسيرا سورات (@Nm4R7GUVFOQQVR8) October 18, 2021

ياسلام! الطبيب المدير اللى بيحتقر تمرجى لدرجة انه امره يسجد للكلب بتاعة بئا اسمها واقعة السجود لكلب! الشامخ ماخيبش ظنى فيه وكيف التهمة بحيث لايتم حبس الطبيب اللى بيقهر الموظف الضعيف، الطابونة بتدافع عن اى حد يقهر الضعيف. https://t.co/CNQrOT9yQF — dam7a (@dam7anassah) October 18, 2021

#هنغرد_في_عشق_مصر #كااارثة 😡

تخفيف حكم متهمي واقعة “#السجود_للكلب” إلى سنة مع إيقاف التنفيذ 🤚وتغريم الطبيب 100 #ألف جنيه وباقي المتهمين 50 #ألف جنية

لا تعليق على أحكام القضاء .

ولكن ..ومن تأمل في حال الناس اليوم رأى تفشي #الظلم بينهم، وأن هذا الأمر قد عمّ وطمّ حتى طفح #الكيل🤚 pic.twitter.com/OWxu9xj7d3 — 🇪🇬 Millad 🇪🇬 (@Milad_El_SiSi) October 18, 2021

السجن المشدد15عاما لمعتز مطر وحسام الشوربجي بتهمة إهانة رئيس محكمة والتشكيك في أحكام القضاء،

وفي نفس اليوم,,

الاستئناف تقضى بحبس طبيب "اسجد للكلب" سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100ألف جنيه

يعني إهانة قاضي تساوي 15 سنة سجن، والإستهزاء بدين الله يساوي سنة مع إيقاف التنفيذ !!! pic.twitter.com/cElDdrQVZZ — محمد فكري (@mf66563806) October 18, 2021

حكمين في يوم

الحكم الاول : على الإعلامي معتز مطر بالسجن المشدد 15 عام بتهمة اهانة قاضي وتشويه صورة القضاء

الحكم الثاني : محكمة النقض تقضي بسجن طبيب السجود للكلب سنة مع ايقاف التنفيذ وتخفيف الغرامة الي 100 الف جنيه عن تهمة إهانة موظف و ازدراء الدين الاسلامي 😑 — جناب المواطن 😑 (@Eslam1986611) October 18, 2021

تفاصيل الواقعة

حدثت الواقعة مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، حين شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع مصور امتد بضع دقائق، وظهر فيه صوت الطبيب عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس في أحد المستشفيات وهو يهين ممرضا كبيرا في السن في المستشفى ذاته، ويجبره على القفز بالحبل بصحبة اثنين من أفراد أمن المستشفى، ثم يأمره "بالصلاة" للكلب وقوْل الله أكبر، وهو ما رفضه الممرض.

وخلال المقطع -الذي هزّ المجتمع المصري- قال الطبيب للممرض "هتسجد سجدتين للكلب"، ثم أمره بالصلاة "صلّ للكلب، صلّ للكلب، وقل الله أكبر"، لكن الممرض الذي بدا عليه الإرهاق والانزعاج من حفلة التنكيل به اعترض قائلا "لا يا بيه مش هعمل كده"، وتساءل: "هتشيل ذنبي ولا أشيل ذنبك"، فرد الطبيب "أنا هشيل ذنبك".

وفي محاولة يائسة لإرضاء الطبيب، قال الممرض "نضرب له تعظيم سلام ونعمل اللي أنت عاوزه"، وهو ما حدث لاحقا في المقطع المصور نفسه، الذي ظهر فيه الممرض قليل الحيلة أمام تعنت وإصرار الطبيب طوال المقطع، والذي لم يخلُ من ألفاظ وعبارات مسيئة.

وأعلنت النيابة المصرية -حينها- إحالة الطبيب وزملائه إلى المحكمة لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه واحد من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، والاعتداء بذلك على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة حياة المجني عليه الخاصة.