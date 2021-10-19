درعا.. تقرير يوثق مقتل واعتقال المئات منذ 2018 في مهد الثورة السورية

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا يوثق أعداد القتلى والمعتقلين على أيدي قوات النظام السوري في محافظة درعا منذ عام 2018 وحتى العام الجاري 2021.

وقتلت قوات النظام -وفقا للتقرير- 361 مدنيا في درعا، بينهم 47 طفلا، و26 امرأة.

ووثقت الشبكة أيضا اعتقال قوات النظام أكثر من 1500 شخص، بينهم 13 طفلا و22 امرأة خلال الفترة ذاتها.

وذكر التقرير أن قوات النظام والمليشيات الداعمة لها نفذت أكثر من 19 اعتداء على المراكز الحيوية المدنية في محافظة درعا.

وتُلقب مدينة درعا بمهد الثورة السورية، بعد أن نادى أهلها في ربيع 2011 بالحرية والعدالة الاجتماعية، قبل أن يقابلهم عناصر الأمن بالرصاص الحي، الأمر الذي أشعل شرارة الثورة في أرجاء المدن السورية.

وعانت درعا ويلات القتال والحصار والقصف طيلة سنوات الثورة، ثم توقف إطلاق النار منتصف عام 2018 بموجب اتفاق تسوية رعته روسيا.

لكن التسوية لم تمنع قوات النظام من مواصلة القتل والاعتقال على مدى 3 سنوات.

وفي يوليو/تموز الماضي، شنت هذه القوات حملة ضارية على درعا، انتهت باتفاق لنشر نقاط أمنية للنظام داخل الأحياء وتسليم سلاح الأهالي.