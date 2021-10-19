العالم أكبر من 5.. لافروف يؤيد أردوغان في ضرورة تمثيل القوى الجديدة بمجلس الأمن

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف -اليوم الثلاثاء- إن عدد الدول اليوم يبلغ أكثر مما كان عليه لدى تأسيس الأمم المتحدة، وإنه يجب عليها وعلى مجلس الأمن الدولي التكيف مع الحقائق الجديدة.

جاء ذلك في رده على سؤال صحفي -عقب اجتماع منتدى "فالداي" في سوتشي الروسية- عن تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها إن العالم أكبر من 5، وإنه يجب عدم ترك مصير العالم لرحمة عدة دول انتصرت في الحرب العالمية الثانية.

وأعرب لافروف عن تأييده لأردوغان بخصوص وجوب عدم تحكم أعضاء مجلس الأمن في مصير العالم.

وأوضح أن مجلس الأمن لا يدّعي أنه يمتلك هذا الحق، لافتا إلى أن الدول الأعضاء الخمس الدائمة فيه تقوم بعملها وفقا لدستور الأمم المتحدة، والذي يجسد الإرادة المشتركة للمجتمع الدولي، فضلا عن الحد من الصراعات الدولية.

وأضاف أنه يجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن التأقلم مع الحقائق الجديدة، لأن عدد الدول اليوم ليس نحو 50 مثلما كان حين تأسست الأمم المتحدة.

وأردف أن عدد الدول كان يبلغ 70 عندما ارتفع عدد دول مجلس الأمن من 12 إلى 15، في حين توجد اليوم 193 دولة.

وأشار إلى رغبة الدول النامية في الانضمام إلى مجلس الأمن، مضيفا أن 6 من أصل 15 دولة في المجلس هي غربية.

وأكد أنه يجب ضمّ دول نامية إلى مجلس الأمن من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

أردوغان طالب في مناسبات عدة بإصلاح النظام الدولي (الفرنسية)

سقوط الهيمنة

وكان أردوغان قال الاثنين أمام البرلمان الأنغولي إن "مصير الإنسانية لا يمكن ويجب ألا يترك تحت رحمة حفنة من الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية. وفي حين أن العالم يتغير، والدبلوماسية والتجارة والعلاقات الدولية تمر بتحولات جذرية، من غير المعقول أن بنية الأمن العالمي لا تزال كما هي في السابق".

وفي وقت سابق، وجه أردوغان انتقادات حادة للأمم المتحدة ونظامها، مشددا على أن "مرحلة استعلاء وهيمنة الدول الغربية على السياسة الدولية انتهت".

ونقلت عنه وكالة أنباء تركيا، قوله إن "الهيمنة الغربية التي استمرت لمئات السنين انتهت.. ونظام دولي جديد يتشكل".

وقال أردوغان إن "العالم شهد بعد الحرب الباردة سياسة عالمية جديدة مركزها الولايات المتحدة الأميركية، لكن بات واضحا أن من غير الممكن لهذه السياسة السيطرة منفردة على النظام الدولي.. لقد فشلت في ذلك خاصة أنها انسحبت من العراق واضطرت للانسحاب من أفغانستان، ولم تستطع تكوين ديمقراطية في هذين البلدين".