Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|إسرائيل

اختبرت استعدادها لمعارك محتملة.. إسرائيل تختتم مناورات بحرية مفاجئة

سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية في قاعدة حيفا (الأوروبية-أرشيف)
19/10/2021

اختتم سلاح البحرية الإسرائيلية مناورات مفاجئة أطلقها أمس الاثنين على كافة قطاعاته في البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه التدريبات كانت مجدولة ضمن المناورات السنوية، وجاءت لتختبر مدى استعداد القطع البحرية للتعامل مع حالات الطوارئ على جبهتي لبنان وغزة، وفي البحر الأحمر.

ويولي الجيش الإسرائيلي أهمية لسلاح البحرية في جهود حماية المصالح الاقتصادية بالبحر المتوسط، خاصة منصات الغاز الطبيعي الإسرائيلية التي يخشى أن تكون هدفا في أي مواجهة مقبلة مع حزب الله في لبنان، أو الفصائل الفلسطينية في غزة.

منشآت الغاز

وقال مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري إن المناورات البحرية الإسرائيلية تحاكي احتمالات من قبيل تعرض منشآت الغاز البحرية لهجمات، أو احتمال تنفيذ عمليات ضد قطع بحرية إسرائيلية في مناطق مختلفة.

وجاءت هذه المناورات بالتزامن مع تدريبات أخرى يخوضها سلاح الجو الإسرائيلي بمشاركة 7 دول.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مناورات "العلم الأزرق" الجوية -التي انطلقت يوم الأحد من قاعدة عوفدا (جنوب) وتستمر نحو أسبوعين- تهدف "لتعزيز التعاون الإستراتيجي والدولي".

وتشارك في المناورات الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والهند واليونان.

وأشار وليد العمري إلى أن المناورات العسكرية المختلفة تأتي في سياق ما تسميه إسرائيل "المعركة بين الحروب" التي تقول إنها تديرها منذ عام 2015، حيث تقوم بعمليات موجهة ضد أهداف في قلب سوريا أو تصعّد بين الحين والآخر ضد غزة أو لبنان، كما تضرب أهدافا إيرانية سواء في البحر أو داخل إيران تحت غطاء من السرية.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

الانتحار يتسلل إلى صفوف الإسرائيليين في "الجيش الذي لا يقهر".. وهذه هي الأسباب

يعتبر الانتحار سبب الوفاة الثاني لدى الفئة العمرية حتى منتصف العشرينيات التي تنخرط بالجيش الإسرائيلي، سواء من فترة التأهيل بالتعليم الثانوي للتجنيد أو خلال الخدمة العسكرية الإلزامية وفي خدمة الاحتياط.

Published On 18/10/2021
المزيد من سياسة

يلقب بأبي عبيدة بغداد.. من هو غزوان الزوبعي العقل المدبر لتفجيرات دامية في العراق الذي أعلن الكاظمي اعتقاله؟

غزوان الزوبعي العقل المدبر لتفجير الكرادة الذي أعلن العراق اعتقاله أمس/ مواقع التواصل

لوفيغارو: هل تؤدي قضية تايوان لاندلاع حرب عالمية ثالثة؟

المنقوش تدعو أوروبا لمساعدة ليبيا على إنهاء المرحلة الانتقالية والاتحاد الأفريقي يرسل بعثة للمصالحة

النص الكامل للكلمة التي وجهتها ، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ، السيدة نجلاء المنقوش، للشعب الليبي ، مساء اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 ، حول مضامين ومسارات مبادرة استقرار ليبيا.

باحثان أميركيان: روسيا ليست قوة عظمى بالشرق الأوسط، ولا ينبغي لواشنطن تهويل خطرها

Russian President Vladimir Putin (L) listens to Andrei Terlikov, the head of the Ural Transport Machine Building Design Bureau, as they watch Russian infantry fighting vehicle with the Armata Universal Combat Platform and a T-14 Armata main battle tank at he Uralvagonzavod factory in the Urals city of Nizhny Tagil, Russia November 25, 2015. Speaking on a trip to the Ural mountains city of Nizhny Tagil, Putin ordered the despatch of an advanced weapons system to Russia'
الأكثر قراءة
logo

الركود العظيم.. هل بدأت قوة الصين بالأفول؟

وسط توتر مع واشنطن.. إلى أن تتجه رغبة تركيا في تحديث أسطولها الجوي؟

A Turkish Air Force F16 jet fighter prepares to take off from an air base during the Anatolian Eagle military exercise in the central Anatolian city of Konya, in this April 28, 2010 file picture. Turkish F-16 fighter jets shot down a war plane of unknown origin on November 24, 2015 after it violated Turkish air space close to the Syrian border and ignored warnings, a Turkish military official told Reuters. REUTERS/Umit Bektas

الصحابة يشيعون جنازة امرأة مسيحية وشعائر استسقاء مشتركة واحتجاجات ترفع القرآن والإنجيل والتوراة.. التعايش الديني إسلاميا

Jerusalem Dome of the rock
logo

سياسة تفجير الألغام.. هل تفقد فرنسا نفوذها في المغرب العربي إلى الأبد؟

French President Emmanuel Macron speaks during the closing ceremony of the 127th National Congress of the French Fire Brigade in Marseille, France, October 16, 2021. Pascal Pochard-Casabianca/Pool via REUTERS