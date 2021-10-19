اختبرت استعدادها لمعارك محتملة.. إسرائيل تختتم مناورات بحرية مفاجئة

اختتم سلاح البحرية الإسرائيلية مناورات مفاجئة أطلقها أمس الاثنين على كافة قطاعاته في البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه التدريبات كانت مجدولة ضمن المناورات السنوية، وجاءت لتختبر مدى استعداد القطع البحرية للتعامل مع حالات الطوارئ على جبهتي لبنان وغزة، وفي البحر الأحمر.

ويولي الجيش الإسرائيلي أهمية لسلاح البحرية في جهود حماية المصالح الاقتصادية بالبحر المتوسط، خاصة منصات الغاز الطبيعي الإسرائيلية التي يخشى أن تكون هدفا في أي مواجهة مقبلة مع حزب الله في لبنان، أو الفصائل الفلسطينية في غزة.

منشآت الغاز

وقال مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري إن المناورات البحرية الإسرائيلية تحاكي احتمالات من قبيل تعرض منشآت الغاز البحرية لهجمات، أو احتمال تنفيذ عمليات ضد قطع بحرية إسرائيلية في مناطق مختلفة.

وجاءت هذه المناورات بالتزامن مع تدريبات أخرى يخوضها سلاح الجو الإسرائيلي بمشاركة 7 دول.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مناورات "العلم الأزرق" الجوية -التي انطلقت يوم الأحد من قاعدة عوفدا (جنوب) وتستمر نحو أسبوعين- تهدف "لتعزيز التعاون الإستراتيجي والدولي".

وتشارك في المناورات الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والهند واليونان.

وأشار وليد العمري إلى أن المناورات العسكرية المختلفة تأتي في سياق ما تسميه إسرائيل "المعركة بين الحروب" التي تقول إنها تديرها منذ عام 2015، حيث تقوم بعمليات موجهة ضد أهداف في قلب سوريا أو تصعّد بين الحين والآخر ضد غزة أو لبنان، كما تضرب أهدافا إيرانية سواء في البحر أو داخل إيران تحت غطاء من السرية.