نصر الله يهاجم حزب جعجع ويعلن: لدينا 100 ألف مقاتل مدربون ومسلحون في لبنان

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم الاثنين إن لديهم 100 ألف مقاتل مدربين ومسلحين، وهاجم حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، واتهمه بالسعي لجرّ البلاد نحو الحرب الأهلية.

وفي أول تعليق له منذ توترات الخميس الماضي، أعلن نصر الله أن لدى حزبه 100 ألف مقاتل مدربين ومجهزين في لبنان.

واتهم نصر الله حزب القوات اللبنانية بمحاولة جرّ البلاد إلى "الحرب الأهلية" والعمل على جعل المسيحيين يشعرون بخوف دائم من الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال إن حزب القوات أطلق الرصاص على مناصري حزب الله وحركة أمل؛ مما أوقع 7 قتلى الخميس الماضي.

واتهم حزب القوات برفض الحوار مع الآخر، وبأنه "لا يريد أي انفتاح بين المسلمين والمسيحيين ولا نسيان خطوط التماس".

وأضاف "أكبر تهديد للمجتمع المسيحي وأمنه في لبنان هو حزب القوات اللبنانية".

ورأى أن كل ما صدر عن حزب القوات من تصريحات ومواقف كان تبنيا "كاملا لمجزرة يوم الخميس".

وقال نصر الله إنه بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان "منعنا دخول أي مسلح من حركة أمل وحزب الله لمناطق المسيحيين".

وقال إن المسيحيين في لبنان "هم المادة التي يتم العمل عليها لزعامة شخص وهيمنة حزب وخدمة مشاريع خارجية".

وذكّر نصر الله اللبنانيين بوجود مليشيا مقاتلة لحزب القوات يجري تسليحها وتنظيمها. وأضاف أن هناك من لا يرى في لبنان سلاحا غير سلاح حزب الله".

سوريا والجيش والمرفأ

وقال نصر الله إن الجيش السوري وحزب الله وحلفاءهما هم من حافظوا على الوجود المسيحي في سوريا.

وفي ما يخص الجيش اللبناني، قال الأمين العام لحزب الله "لا ينبغي إيجاد عداء وتصويب على الجيش".

وشدد الأمين العام لحزب الله على أن "وحدة لبنان مرهونة بالدرجة الأولى بمؤسسة الجيش".

وبخصوص تفجير مرفأ بيروت، قال نصر الله إن حزب القوات اللبنانية "هو أول المستغلين لتفجير مرفأ بيروت، ولن ننكفئ عن هذا الملف".

وشدد على أن حزب الله معني بملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وحريص جدا على معرفة الحقيقة، ولكنه لفت إلى أن "ثمة استهدافا سياسيا في مسار التحقيقات في قضية انفجار المرفأ".