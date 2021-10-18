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سياسة|إسرائيل

مناورات إسرائيلية مفاجئة في البحر تتزامن مع تدريبات جوية

سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية في قاعدة حيفا (الأوروبية-أرشيف)
18/10/2021

بدأ سلاح البحرية الإسرائيلية مناورات مفاجئة صباح اليوم الاثنين لاختبار قدراته على التعامل مع مخاطر مختلفة، وذلك بالتزامن مع تدريبات أخرى يخوضها سلاح الجو الإسرائيلي بمشاركة 7 دول.

وأعلن متحدث عسكري إسرائيلي أن حركة نشطة للقطع البحرية ستلاحظ قبالة الشواطئ والموانئ الإسرائيلية، وأضاف أن هدف المناورات هو الوقوف على مدى الاستعداد القتالي والقدرة على التعامل مع السيناريوهات المختلفة.

وقال مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري إن المناورات البحرية الإسرائيلية تحاكي احتمالات من قبيل تعرض منشآت الغاز البحرية الإسرائيلية لهجمات، أو احتمال تنفيذ عمليات ضد قطع بحرية إسرائيلية في مناطق مختلفة.

وأوضح أن البحرية الإسرائيلية وضعت المناورات في إطار خطتها السنوية وإن كانت أعلنت عنها بشكل مفاجئ صباح اليوم الاثنين.

مناورات جوية مشتركة

في غضون ذلك تستمر مناورات "العلم الأزرق" الجوية الإسرائيلية بمشاركة 7 دول هي الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والهند واليونان.

مقاتلة إسرائيلية وأخرى ألمانية في طلعة مشتركة فوق القدس الغربية (رويترز)

وذكر بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المناورات -التي انطلقت أمس الأحد من مطار عوفدا (جنوب) وتستمر نحو أسبوعين- تهدف "لتعزيز التعاون الإستراتيجي والدولي".

وقال وليد العمري إن هذه المناورات على درجة عالية من الأهمية، إذ تشارك فيها طائرات الشبح، وقد بدأت بطلعة جوية قادها قائد سلاح الجو الإسرائيلي ومعه نظيره الألماني، ومرت في سماء القدس.

وأضاف أن المناورات تحاكي نماذج متنوعة ومعقدة، سواء لمعارك جو جو أو أرض جو.

وأوضح أن التدريبات العسكرية المختلفة تأتي في سياق ما تسميه إسرائيل "المعركة بين الحروب" التي تقول إنها تديرها منذ عام 2015، حيث تقوم بعمليات موجهة ضد أهداف في قلب سوريا أو تصعّد بين الحين والآخر ضد غزة أو لبنان، كما تضرب أهدافا إيرانية سواء في البحر أو داخل إيران تحت غطاء من السرية.

المصدر : الجزيرة

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