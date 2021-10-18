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سياسة|كويت

عمليات التصدير لم تتأثر.. حريق في إحدى مصافي النفط بالكويت

فرق الدفاع المدني في مكان الحريق الذي اندلع بمصفاة الأحمدي النفطية بالكويت (مواقع التواصل)
18/10/2021-|آخر تحديث: 18/10/202101:27 PM (مكة المكرمة)

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية إن حريقا اندلع -صباح اليوم الاثنين- في وحدة إزالة الكبريت من النفط في مصفاة الأحمدي بالكويت، من غير أن تتأثر عمليات التصدير والإمدادات المحلية بالحريق.

وأضافت الشركة -في تغريدات في موقعها على تويتر- أن إصابات طفيفة وقعت كما حدثت حالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة. وتمّ تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع وجميعهم في حالة جيدة، كما نقل مصابان آخران إلى مستشفى العدان وحالتهما مستقرة.

وأفادت الشركة بأن وحدة إزالة الكبريت من النفط رقم 42 التي اندلع فيها الحريق، عزِلت وجميع الخطوط المؤدية لها، مبينة أن فرق الإطفاء بالمصفاة ما تزال تتعامل مع الحادث.

ومصفاة الأحمدي هي واحدة من مصفاتين للنفط تمتلكهما شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية، وتزودان البلاد باحتياجاتها من مشتقات النفط كما يتم التصدير منهما إلى الخارج.

المصدر : رويترز + مواقع التواصل الاجتماعي

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