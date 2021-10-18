قائد الأركان الإيراني يبحث في موسكو شراء أسلحة روسية

قال قائد الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، لدى وصوله العاصمة الروسية، إنه سيبحث عقود شراء السلاح من موسكو نظرا لرفع حظر التسلح عن بلاده العام الماضي.

وأضاف باقري أنّ التعاون الأمني والعسكري، ومواصلة التنسيق لتوفير الأمن في سوريا، سيكونان على طاولة البحث مع المسؤولين العسكريين الروس.

وأكد أن ملف أفغانستان سيكون حاضرا على طاولة المباحثات، مشيراً إلى أن التطورات في هذا البلد تؤثر على إيران وروسيا والدول التي تقع جنوب روسيا بشكل مباشر.

توترات

وكان باقري قد زار الأسبوع الماضي باكستان حيث التقى مسؤولين عسكريين، ورئيس الوزراء عمران خان.

وتأتي الزيارتان وسط توترات مع أذربيجان حول وصول إيران إلى ممر تجاري حيوي يؤدى إلى أرمينيا، وبسبب وجود إسرائيل في الدولة السوفياتية السابقة، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

وتشترك إيران وأذربيجان في حدود تمتد لمسافة 785 كيلومترا، وكانت أجزاء منها قريبة من الصراع الذي اندلع العام الماضي بين باكو وأرمينيا بشأن إقليم ناغورني قره باغ.

وفي سبتمبر/أيلول، أجرت أذربيجان مناورات عسكرية مشتركة مع تركيا وباكستان اللتين دعمتا باكو خلال الحرب.