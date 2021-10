بعد إعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي أُجريت في العراق في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لا تزال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنظر في الطعون المقدمة من الأحزاب والتحالفات، تمهيدا لإعلان النتائج "النهائية" خلال أيام.

ولم تعلن المفوضية، في أحدث بياناتها أول أمس السبت، عن أي تغييرات في عدد مقاعد القوائم الانتخابية، حيث أفادت بـ"إكمال تدقيق المحطات التي لم تُحتسب أصواتها في البداية وعددها 3681 محطة (من أصل 55 ألفا و41 محطة)، والتي أُضيفت نتائجها إلى النتائج الأولية المعلنة سابقا"، مؤكدة أن نتائج الفرز اليدوي "جاءت متطابقة مع النتائج الإلكترونية".

وخلافا للتوقعات، تراجع مستوى التمثيل النيابي لأحزاب تقليدية وأخرى ممثلة لفصائل شيعية مسلحة، في المقابل صعدت أحزاب ناشئة وشخصيات مستقلة بنحو 40 مقعدا، بجانب زيادة مقاعد الكتلة الصدرية (73 مقعدا) بواقع 19 مقعدا مقارنة بانتخابات 2018 (54 مقعدا)، وكذلك ائتلاف "دولة القانون" الذي زاد حصته 12 مقعدا لتصبح 37.

في حين سجل تحالف "قوى الدولة الوطنية" بزعامة رئيس تيار "الحكمة" عمار الحكيم المتحالف مع تحالف "النصر" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، "التراجع الأكبر" بين القوائم والتحالفات الشيعية الأخرى بحصولهما على 4 مقاعد مقارنة بحصول "النصر" على 21 مقعدا و"الحكمة" على 19 مقعدا في انتخابات 2018.

كما تراجعت أعداد مقاعد تحالف "الفتح والبناء" بزعامة القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري إلى 17 مقعدا، بعدما حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2018 بـ48 مقعدا.

وتشكل هذا التحالف عام 2018 برئاسة العامري، وهو يمثل في معظم مكوناته أجنحة سياسية لفصائل شيعية مسلحة، ويضم بالإضافة إلى منظمة بدر، كلا من حركة "الصادقون" وحركة "عصائب أهل الحق" برئاسة قيس الخزعلي.

كما يضم هذا التحالف تجمع "السند" برئاسة النائب أحمد الأسدي، وهو قيادي في الحشد الشعبي ويقود فصيل "جند الإمام"، وكذلك المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة النائب السابق همام حمودي، ومنظمة العمل الإسلامي، وحركة الجهاد والبناء برئاسة القيادي في الحشد الشعبي حسن الساري، وكتائب "سيد الشهداء" وفصائل مسلحة أخرى.

