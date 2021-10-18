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سياسة|قطر

في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية الأميركي يبحث مع نظيره القطري الوضع في أفغانستان

بلينكن (يسار) خلال اتصاله مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، شكر دولة قطر على شراكتها القوية في قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي (وكالات)
18/10/2021

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن اتصل مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث معه الوضع في أفغانستان.

وذكر بيان الخارجية الأميركية أن بلينكن شكر -خلال اتصاله الهاتفي- دولة قطر على شراكتها القوية في قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي.

 

كما شكر مساعدة قطر في توفير ممر آمن لأميركيين وأجانب وأفغان معرضين للخطر.

المصدر : الجزيرة

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