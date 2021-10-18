أجرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمس الخميس محادثات مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية، تركزت على الأوضاع في أفغانستان.
في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية الأميركي يبحث مع نظيره القطري الوضع في أفغانستان
18/10/2021
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن اتصل مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث معه الوضع في أفغانستان.
وذكر بيان الخارجية الأميركية أن بلينكن شكر -خلال اتصاله الهاتفي- دولة قطر على شراكتها القوية في قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي.
I spoke today with Qatar’s Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs @MBA_AlThani_ about Afghanistan. We are deeply appreciative of Qatar’s continued support and our strong bilateral partnership.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 18, 2021
كما شكر مساعدة قطر في توفير ممر آمن لأميركيين وأجانب وأفغان معرضين للخطر.
المصدر : الجزيرة