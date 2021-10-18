في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية الأميركي يبحث مع نظيره القطري الوضع في أفغانستان

قال رئيس أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية ماجد الأنصاري إن اللقاء الذي جمع مسؤولين أفغانا وأميركيين في الدوحة كان لافتا، لأنه ضم وفدا من حكومة طالبان التي لم تعترف بها واشنطن بعد.