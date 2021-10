في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية الأميركي يبحث مع نظيره القطري الوضع في أفغانستان

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن اتصل مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث معه الوضع في أفغانستان.

وذكر بيان الخارجية الأميركية أن بلينكن شكر -خلال اتصاله الهاتفي- دولة قطر على شراكتها القوية في قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي.

I spoke today with Qatar’s Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs @MBA_AlThani_ about Afghanistan. We are deeply appreciative of Qatar’s continued support and our strong bilateral partnership.

