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سياسة|لبنان

إحصائية: ربع مليون لبناني غادروا بلدهم للهجرة خلال 4 أشهر

نحو 90% من اللبنانيين من حملة الجنسيات الأجنبية غادروا لبنان في سبتمبر/أيلول الماضي بهدف الهجرة.

Passengers push their luggage outside Beirut international airport in Beirut
الهجرة من لبنان تصاعدت مع استمرار الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها (رويترز)
18/10/2021

كشف رئيس منظمة لبنانية غير حكومية اليوم الاثنين عن أن 230 ألف مواطن هاجروا من لبنان خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك على لسان الأب طوني خضرا رئيس مؤسسة "لابورا" (Labora) المعنية برصد مشكلة الفقر والبطالة، في تصريح لإذاعة "صوت لبنان" الخاصة.

وقال خضرا إن 230 ألفا غادروا لبنان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بهدف الهجرة، والتي يقف في صدارة أسبابها عامل الطائفية.

Protest in Lebanonلبنانيون يقطعون أحد شوارع بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية (الأناضول)

وأضاف أن 90% من اللبنانيين من حملة الجنسيات الأجنبية (لم يذكر إجمالي عددهم) غادروا لبنان في سبتمبر/أيلول الماضي، بهدف الهجرة خارج البلاد أيضا.

وأعلنت الأمم المتحدة في دراسة بحثية -صدرت في سبتمبر/أيلول الماضي- أن 74% من سكان لبنان يعانون من الفقر في 2021، في حين لا توجد إحصاءات رسمية حول نسبة الهجرة في لبنان.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، تتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، وارتفاع معدلات التضخم والفقر والبطالة، فضلا عن شح الوقود وانقطاع التيار الكهربائي والمياه معظم ساعات اليوم.

وحذّر -مرارا- باحثون من تداعيات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في لبنان على موجات هجرة الشباب، التي قد تهدد بدورها مستقبل بلد يضم نحو 4 ملايين ويعيش خارجه نحو 16 مليونًا.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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