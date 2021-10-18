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سياسة|إمارات عربية متحدة

دخان كثيف إثر حريق مخلفات نفطية بجبل علي وحكومة دبي تؤكد سيطرتها على الحادث

جانب من جهود فرق الدفاع المدني في #دبي في التعامل مع حادث حريق في مكب لمخلفات الزيوت في منطقة جبل علي الصناعية وهي منطقة بعيدة عن المصانع القائمة في المنطقة. ولم يتم تسجيل أي إصابات جراء هذا الحادث، والدخان الكثيف المشاهد في المنطقة ناجم عن احتراق المواد الزيتية. https://pbs.twimg.com/media/FB-K1OUWUAArZqD.jpg
فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق بمنطقة جبل علي (مواقع التواصل)
18/10/2021

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد حريق اندلع، اليوم الاثنين، في وحدة للمخلفات النفطية بمنطقة جبل علي الصناعية، دون حدوث إصابات حتى الآن.

وأضاف المكتب على حسابه في موقع تويتر أن الحادث تحت السيطرة ولا توجد أي إصابات.

وأوضح أن الحريق اندلع في ناحية بعيدة عن المصانع القائمة في المنطقة، وأن الدخان الكثيف المُشاهد في المنطقة ناجم عن احتراق المواد الزيتية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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