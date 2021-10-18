دخان كثيف إثر حريق مخلفات نفطية بجبل علي وحكومة دبي تؤكد سيطرتها على الحادث

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد حريق اندلع، اليوم الاثنين، في وحدة للمخلفات النفطية بمنطقة جبل علي الصناعية، دون حدوث إصابات حتى الآن.

وأضاف المكتب على حسابه في موقع تويتر أن الحادث تحت السيطرة ولا توجد أي إصابات.

وأوضح أن الحريق اندلع في ناحية بعيدة عن المصانع القائمة في المنطقة، وأن الدخان الكثيف المُشاهد في المنطقة ناجم عن احتراق المواد الزيتية.