ضجت منصات التواصل الإماراتية والعربية بوسم (هاشتاغ) “انفجار دبي” الذي وصل إلى صدارة قوائم الترند في معظم الدول العربية بعد انفجار على متن سفينة بميناء جبل علي في دبي أدى إلى حريق كبير بالميناء.
دخان كثيف إثر حريق مخلفات نفطية بجبل علي وحكومة دبي تؤكد سيطرتها على الحادث
18/10/2021
قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد حريق اندلع، اليوم الاثنين، في وحدة للمخلفات النفطية بمنطقة جبل علي الصناعية، دون حدوث إصابات حتى الآن.
وأضاف المكتب على حسابه في موقع تويتر أن الحادث تحت السيطرة ولا توجد أي إصابات.
وأوضح أن الحريق اندلع في ناحية بعيدة عن المصانع القائمة في المنطقة، وأن الدخان الكثيف المُشاهد في المنطقة ناجم عن احتراق المواد الزيتية.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي